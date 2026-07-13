Qual è il destino dell’essere umano nell’era dell’algoritmo? Come preservare l’alleanza tra etica, diritto e scienza di fronte all’avanzata della tecnologia? Per provare a rispondere a questi interrogativi, venerdì 17 luglio alle ore 17 l’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia ospiterà la presentazione della Lettera Enciclica di Leone XIV “Magnifica Humanitas. Sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”.

L’evento, nato in collaborazione con l’Accademia Internazionale dell’Ordine di San Lazzaro, rappresenta un momento di cruciale riflessione interdisciplinare su uno dei temi più urgenti del nostro tempo: l’impatto delle tecnologie emergenti sulla dignità e sulla centralità dell’uomo.





I lavori saranno aperti dai saluti e dall’introduzione di don Vito Impellizzeri, preside della Facoltà. A seguire, si svilupperà un dibattito a più voci che vedrà il contributo di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, dell’avvocatura e della medicina:

Prof. Antonino Agrusa – Docente in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Palermo;

Avv. Antonino Caleca – Rappresentante dell’Unione Giuristi Cattolici di Palermo;

Avv. Michele Cimino – Avvocato Cassazionista;

Prof. Nicola Gullo – Docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo;

Dott. Pino Zingale – Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Sicilia;

Dott. Giuseppe Tango – Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM).





L’incontro offrirà una panoramica trasversale – scientifica, giuridica e teologica – sulle sfide e sulle opportunità che l’intelligenza artificiale pone alla società contemporanea, provando a tracciare linee guida per una tecnologia che rimanga sempre al servizio del bene comune.

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