Palermo. “Le risorse annunciate dal presidente Renato Schifani per contrastare la povertà in Sicilia sono sicuramente insufficienti. Non basta il “reddito di povertà”, le famiglie senza sussidio aumentano ogni giorno di più e occorrono, quindi, aiuti e interventi più significativi. Solo così sarà possibile riportare questi nuclei familiari in una condizione di vita dignitosa. Mancano politiche di sviluppo e la Uil è sempre pronta al confronto, è necessario trovare soluzioni e dare risposte concrete a questi soggetti più fragili”. Lo afferma Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.