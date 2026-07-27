Prende ufficialmente il via il progetto del nuovo Settore Giovanile dell’Akragas SLP. La società biancazzurra organizza due giornate di stage dedicate ai giovani calciatori, un primo momento di incontro e valutazione che segna l’inizio di un percorso destinato a diventare uno dei pilastri del futuro del club.

Gli stage si svolgeranno presso lo Stadio Comunale “Totò Russo” di Aragona, in collaborazione con l’ASD Aragona Calcio, alla presenza del Direttore Tecnico del Settore Giovanile, Pino Rigoli, che coordinerà personalmente le attività sul campo.





Il programma prevede:

Giovedì 30 luglio, alle ore 17.30, stage riservato ai ragazzi nati negli anni 2008 e 2009.

Venerdì 31 luglio, alle ore 18.30, appuntamento dedicato ai giovani nati negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

L’iniziativa rappresenta il primo passo concreto del nuovo progetto tecnico voluto dall’Akragas SLP, nella persona del presidente Salvatore La Porta, che punta a costruire una cantera regionale, investendo sulla crescita dei giovani talenti e offrendo loro un percorso formativo capace di accompagnarli fino alla prima squadra.





Sotto la guida di Pino Rigoli, tecnico di grande esperienza e profondo conoscitore del calcio giovanile, il club intende dare vita non a una semplice scuola calcio, ma a una vera officina del talento, dove formazione tecnica, crescita umana e valori sportivi cammineranno insieme.

L’Akragas invita i giovani calciatori e le loro famiglie a partecipare a questo importante appuntamento, che rappresenta l’inizio di un progetto destinato a diventare un punto di riferimento per il calcio giovanile del territorio e dell’intera Sicilia.

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