Proseguono gli appuntamenti dell’ottava edizione di “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello”. Il 13 agosto 2024, la compagnia I Trovatori è tornata al Castello di Roccella con un nuovo episodio della serie “I racconti di Sepillo da Ypsigro”. Questa rappresentazione ha visto come protagonisti il giullare Sepillo da Ypsigro e il menestrello Netroio da Creta, i quali, con un tono satirico, hanno narrato al pubblico una storia che risale alla fine del XVI secolo, il periodo d’oro del culto delle reliquie.

Utilizzando una cassa di legno ed il gioco tipico del saltimbanco, i due artisti hanno catapultato lo spettatore indietro nel tempo, ma hanno toccato con ironia, leggerezza e comicità tematiche civili e sociali e a fatti contemporanei di fondamentale importanza.

Attraverso una leggenda popolare che vede il trafugamento di una reliquia ai danni di un principe, il giullare Sepillo da Ypsigro racconta l’impresa straordinaria di un popolo che con coraggio e determinazione riesce a veicolare le scelte politiche di un governante, che, per quanto sensibile e colto, furono dettate dall’avidità, sottolineando l’importanza della cultura come strumento indispensabile e determinate sia per i governanti che per i governati.

Il menestrello Netroio da Creta accompagna il giullare in questo racconto creando, con i suoi strumenti medievali, musiche inusuali.

Il progetto e la regia de “Il prestigio di un popolo. L’arrubbatina di Sant’Anna” sono a cura di Giuseppe Vignieri, con musiche del maestro Giuseppe Aiosi.

L’appuntamento è martedì 13 agosto alle ore 21.15 presso il Castello a mare di Campofelice di Roccella (PA), nell’ambito della rassegna culturale “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello”, organizzata dal Comune di Campofelice di Roccella e dall’associazione Roccamaris APS. L’ingresso è libero.

