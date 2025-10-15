Nuove opportunità per il tempo libero di bambini e ragazzi grazie all’associazione “Quarto Tempo” che, nella sede del centro culturale “Xinergie”, offre attività gratuite per minori come sport, danza, laboratori creativi e percorsi culturali. Tutto questo è reso possibile grazie a due distinti bandi. Il primo si riferisce al progetto “Futuro”, un partenariato che si avvale di fondi del PNRR e Coesione Territoriale, il secondo invece è realizzato con il contributo del Dipartimento dello Sport.

Per quanto riguarda l’adesione al progetto “Futuro” basta richiedere un modulo alla mail xinergiepalermo@gmail.com e dopo averlo compilato, occorre inviarlo allo stesso indirizzo entro le 23.59 del 31 ottobre 2025, allegando un documento di identità del genitore/tutor. Si viene poi contattati per prendere parte alle attività extra-scolastiche gratuite. Per partecipare occorre avere un’età compresa tra gli 11 e i 17 anni.





In merito invece al secondo bando, l’associazione “Quarto Tempo” sta raccogliendo le adesioni ai corsi di “Latin Junior” e “Latin Under 16”, grazie a dei voucher distribuiti con fondi del Dipartimento dello Sport. I corsi si tengono da dicembre 2025 a giugno 2026 nella sede di “Xinergie” di piazza Sant’Anna, 3 il martedì e il giovedì, rispettivamente alle 17.00 e alle 18.00. È possibile accedere gratuitamente ai corsi fornendo il proprio ISEE (che deve essere inferiore a 15.000 euro) e attivando un voucher online tramite SPID.

Per potersi iscrivere è necessario recarsi alla reception del centro, presentando la certificazione richiesta e il documento di riconoscimento del genitore. Si può prenotare un appuntamento contattando il centro “Xinergie” al numero 327 9433563, dal lunedì al venerdì, dalle 9 .00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 20.30. Anche in questo caso il termine massimo per la presentazione della richiesta è venerdì 31 ottobre, fino ad esaurimento posti.

Luogo: Centro culturale “Xinergie”, Sant’Anna, 3

