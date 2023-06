Sarà la sezione dedicata ai libri e curata dalla giovane e tutta al femminile casa editrice catanese “Nous editrice” a dare il via sabato 24 alle 18.30, alla Tenuta Rasocolmo di Piano Torre a Messina, al “Capo Rasocolmo Summer Fest 2023.

Di scena La Chiamata: incontro su “Al centro del fuoco. The Invitation” di Oriah Mountain Dreamer, edito da Nous editrice, incontro dibattito moderato da Ermelinda Gulisano, life and business coach, trainer NLP, che ha creato e conduce il percorso formativo a tappe nei luoghi del sacro femminino di Sicilia.

Un percorso per chi è alla ricerca dell’autenticità nel rapporto con sé e con gli altri; per chi ha scoperto quanto dura può essere la vita e ha accettato la sfida di restare in piedi “al centro del fuoco”, per chi ancora non ce l’ha fatta ma sente nell’aria un cambiamento possibile, e per chi fugge davanti al fuoco senza voltarsi indietro.

Tradotto in quindici lingue, questo bestseller, che dalla poesia ha preso le mosse, rivela la saggezza di Oriah Mountain Dreamer e ci sfida a vivere una vita più autentica.

Oriah Mountain Dreamer è l’autrice della poesia The Invitation e di bestseller internazionali tra cui The Dance e The Call. Il suo ultimo libro, What We Ache For: Creativity and the Unfolding of Your Soul, esplora la creatività come mezzo per accedere e coltivare una vita spiritualmente ricca. Oriah è madre di due figli e vive con il marito Jeff a nord di Toronto, in una casa circondata dalla quiete della foresta.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.