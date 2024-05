In un mondo che cerca soluzioni sostenibili, “Game jam per il turismo sostenibile” si propone come una jam di creatività per sviluppare giochi incentrati sul turismo sostenibile. Dal 17 al 19 maggio a Palermo, presso il Cedifop al porto di Palermo, questo evento unisce la creatività al pragmatismo per promuovere pratiche di turismo rispettose dell’ambiente e delle comunità locali.



Co-organizzato dal laboratorio di design “Push”, dall’associazione di studentesse e studenti di Architettura “Aisa” e dalla start up “Skills Together”, il workshop vedrà la partecipazione di Barbara Marcotulli, esperta di turismo sostenibile, che guiderà le partecipanti e i partecipanti nella creazione di giochi che educano, informano e ispirano azioni a favore di un turismo più responsabile. Il workshop è aperto a tutte e tutti gli interessati nel campo del design, dell’architettura, del turismo sostenibile e del game design, offrendo una piattaforma unica per la collaborazione interdisciplinare. La partecipazione, su prenotazione, è gratuita per incentivare un ampio coinvolgimento comunitario e la diffusione delle pratiche di turismo sostenibile.

Push è un laboratorio per l’innovazione sociale e la sostenibilità. Fondato a Palermo nel 2013, svolge attività di ricerca che intersecano design, scienze sociali e tecnologie digitali con l’obiettivo di sviluppare soluzioni per migliorare le città e proteggere l’ambiente. Push è anche un laboratorio di design che opera all’intersezione fra sostenibilità ambientale, tecnologie digitali e innovazione sociale: progetta e sviluppa soluzioni per migliorare la qualità della vita, ridurre i consumi e contrastare il cambiamento climatico. L’attività di Push si concentra principalmente nei seguenti ambiti: ricerca applicata (service design per politiche urbane, edutainment, behavioural design, circular design); progetti di attivazione bottom-up; percorsi di partecipazione e co-progettazione; organizzazione di eventi di disseminazione; formazione nell’ambito del design.

Il team di Push è costituito da giovani professionisti e professioniste dai percorsi e dalle competenze estremamente eterogenee e complementari quali service design, graphic design, ICT, project management, comunicazione, business development.

Push è partner di World Urban Campaign, UN Habitat, EIT Climate KIC e Global Shapers Community.

Luogo: Porto di Palermo, Banchina Sammuzzo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

