Lo storico Chiostro di San Domenico è stato protagonista assoluto del mese di agosto, quello della seconda parte del calendario estivo della 76ᵃ Stagione concertistica proposto dall’Ente Luglio Musicale, ospitando diversi concerti e artisti, molti dei quali trapanesi, che hanno regalato momenti musicali di altissimo livello e risultati soddisfacenti in termini di pubblico. Venerdì 6 settembre, alle ore 21:00, il Chiostro ospiterà l’ultimo concerto in programma al suo interno: “Le Goldberg: un’altra versione” interamente dedicato a una delle opere più conosciute di J. S. Bach (BWV 988).

Sul palco, il pianista Antonio Piricone eseguirà le trenta variazioni e le due arie, quella di apertura e quella di chiusura, composte nel 1741 dal musicista tedesco. Come riportato dal primo biografo di Bach, Johann Nikolaus Forkel, queste variazioni furono composte per alleviare le notti inquietanti del conte Hermann Karl von Keyserlingk, ambasciatore russo alla corte di Dresda, grazie alle mani sapienti del giovane clavicembalista Johann Gottlieb Goldberg, allievo prima del figlio maggiore di Bach e poi dello stesso Bach, che in breve tempo acquistò così fama internazionale.

Oltre alle esecuzioni del maestro Piricone, le danzatrici della MoNo Dance Company, Asja Marabotti, Giorgia Bevilacqua, Giulia Castoro, Ylenia Fontana, Anita Amoroso, eseguiranno alcune figure in uno spazio dove ogni nota è un gesto e ogni gesto è una nota. Le coreografie, di Asja Marabotti e Giorgia Bevilacqua, con la regia di Monica Montanti, creeranno un dialogo tra suono e movimento, una metamorfosi artistica continua che trascende le barriere tra le arti. La musica non è solo ascoltata, ma anche vista e sentita, mentre si materializza nei movimenti dei corpi, raccontando una storia di trasformazione e scoperta con il pianista trapanese Antonio Piricone.





