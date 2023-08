Il Festival Suoni Panteschi – Chamber Festival continua con successo con i numerosi spettacoli messi in scena durante l’intera estate. Un programma articolato e ricco di concerti con ben 7 appuntamenti che si susseguiranno in 6 venues differenti nella splendida cornice dell’Isola di Pantelleria, in cui verrà unita la bellezza naturale e paesaggistica alle emozionanti delle note musicali che andranno a festeggiare l’estate pantesca.

Ogni settimana il sipario del Festival si apre sino al 25 agosto in cui si esibiscono diversi artisti che hanno sposato il progetto del Festival Suoni Panteschi – Chamber Festival nato dall’ incontro di Letizia Stuppa, direttore artistico dell’Associazione ed unica scuola di musica di Pantelleria Astarte ed il musicista Giulio Potenza, pianista e docente presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

Appuntamento domenica 6 agosto alle ore 22.00″con lo spettacolo Daria Biancardi & Lannino’s al Castello Barbacane con la nota black voice Daria Biancardi, Fabio Lannino al basso, Tommaso Lannino al piano e Francesco Foresta alla batteria. Un concerto basato su ritmi Soul Jazz con diversi brani di chiara riconoscibilità, da Summertime di George Gershwin a What I’d say di Ray Charles, ed il pubblico avrà la possibilità di ascoltare anche alcuni brani originali. La band è stata già in palco internazionali a Londra e a breve farà una tournée che tocca tappe internazionali come l’Amersfoort Jazz Festival in Olanda.

L’obiettivo dell’iniziativa è dar vita ad una manifestazione musicale ed artistica volta a coinvolgere musicisti di fama internazionale e giovani talenti in una stagione estiva di musica, nell’incantevole perla nera del Mediterraneo.

Gli spettacoli vengono proposti in varie località dell’isola, dalla suggestiva cala di Gadir fino alla chiesa di Scauri, proprio per valorizzare le bellezze paesaggistiche dell’Isola di Pantelleria. Il festival, inoltre, mette in scena tanti generi musicali come il jazz, il barocco e la musica classica.

Il Feel Rouge della kermesse musicale è principalmente la musica da camera che si intreccia per divenire un unico elemento in perfetta sinergia con i vari generi e le eccellenze degli artisti presenti anche quest’anno.

Di seguito il programma:

06/08

“Daria Biancardi & Lannino’s”

Castello Barbacane

Daria Biancardi – Fabio Lannino

Tommaso Lannino – Francesco Foresta

20/08

“Musiche di ieri e di oggi”

Punta Spadillo

Duo di chitarre

Paolo Devecchi

Salvatore Seminara

con la partecipazione dell’attrice

Clara Greco

25/08

“Brahms anniversary”

Castello Barbacane

Pianoforte

Violino

Viola

Marcello Mazzoni – Silvia Mazzon

Piero di Egidio – Giulio Potenza

Valentina Danelon

