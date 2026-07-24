Dopo una lunga pausa tornano a scaldarsi i motori del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Beppe Fascicolo è pronto per la nuova sfida in programma nel fine settimana all’Autodromo Internazionale del Mugello con la Mercedes AMG GT3 numero 16 del team Stratia Motorsport con il consueto format che prevede due gare di 50 minuti più un giro.

Il round precedente si era disputato alla fine del mese di maggio sul circuito di Vallelunga dove Fascicolo e il compagno Alexey Denisov avevano raccolto un settimo e un sesto posto nella classe GT3 Am.





“Ci stiamo avvicinando al weekend del Mugello – ha dichiarato Fascicolo – un posto bellissimo, un circuito fantastico ma allo stesso impegnativo dal punto di vista tecnico. Occorre prestare attenzione alla guida, spingere ma senza forzare per non deteriore troppo gli pneumatici. Sarà un fine settimana difficile, fin dalle qualifiche, dato che le gomme daranno il massimo nei primi giri. In questo periodo siamo riusciti a fare un test con la vettura proprio su questo tracciato, quindi mi sento abbastanza confidente di poter migliorare. Stiamo valutando quale strategia adottare per contrastare gli avversari. Il nostro obiettivo, anche se siamo consapevoli della nostra condizione, resta il podio che ancora ci manca in questa stagione: sarebbe un grandissimo risultato. Noi ci proveremo. Anche Alexei ha partecipato ai test e si è preparato per questa sfida.

Al Mugello attendiamo una sessantina di nostri ospiti: speriamo di fare una bella prova per ripagare loro della fiducia e condividere un fine settimana di passione per i motori”.





Le attività in pista iniziano venerdì 24 luglio con due sessioni di prove libere. Sabato mattina spazio alle qualifiche, mentre nel pomeriggio Gara 1 che scatterà alle 13.45. Domenica Gara 2 vedrà bandiera verde alle 12.00.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV (Sky 228), in streaming sul sito www.acisport.it e sui canali social ufficiali del Campionato Italiano Gran Turismo.

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