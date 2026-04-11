È nell’ambito del progetto di residenze artistiche della stagione Ri-Evoluzioni, promossa dall’associazione “Incontroteatro” al Piccolo Teatro dei Biscottari di Palermo, al civico 27 di via del Biscottari, che alle 21.30 di domenica 12 aprile andrà in scena il lavoro di Giovanni Alfieri, dal titolo “Le prime volte”.

Scritto e diretto da Giovanni Alfieri, supervisione e aiuto regia di Francesco Russo e Sergio Beercock.

Un monologo comico autobiografico che attraversa sesso, famiglia, pornografia, provincia, teatro e morte, portando sul palcoscenico il disordine emotivo di una generazione cresciuta senza istruzioni. Tra stand-up, racconto teatrale e confessione. Le prime volte è uno spettacolo che fa ridere mentre inciampa, e inciampa mentre prova a dire qualcosa di vero.

Biglietto 7 €, tessera associativa 5€. Prenotazione obbligatoria al cell. 388.3255022 o all’e-mail incontroteatro2@gmail.com.





Luogo: Piccolo Teatro dei Biscottari, Via dei Biscottari, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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