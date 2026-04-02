Prosegue Ri-Evoluzioni, la nuova stagione del Piccolo Teatro dei Biscottari, gestito dall’associazione “Incontroteatro”, in via dei Biscottari 27, nel centro storco di Palermo.

In programma, alle 20.30 di venerdì 3 aprile, il lavoro di Annamaria Troisi, “CLIC“, che vedrà in scena Giorgia Cipolla, Christian di Filippo, Francesco Napoli e Annamaria Troisi.

Un’opera, CLIC, che non è solo teatrale, ma si configura come viaggio emotivo che invita il pubblico a riflettere sulle complessità delle relazioni familiari e sulla ricerca dell’identità personale, in un contesto sociale in continua evoluzione. Liberamente ispirato a “La gatta sul tetto che scotta” di Tennessee Williams.

SINOSSI

Attraverso i personaggi e le loro interazioni, lo spettacolo affronta tematiche universali come la verità e la menzogna, il desiderio di accettazione e la paura del rifiuto. Ogni personaggio rappresenta una faccia della realtà umana, mettendo in luce le lotte interne e le dinamiche esterne che plasmano le nostre vite. La struttura narrativa, con i suoi momenti di tensione e rivelazione, è progettata per coinvolgere emotivamente il pubblico, stimolando una profonda connessione con le esperienze dei protagonisti. In questo modo, “CLIC” non solo racconta una storia, ma crea un dialogo attivo con gli spettatori, invitandoli a interrogarsi sulle proprie verità e segreti.

Biglietto 7 €, tessera associativa 5€. Prenotazione obbligatoria al cell. 388.3255022 o all’e-mail incontroteatro2@gmail.com.





Luogo: Piccolo Teatro dei Biscottari, Via dei Biscottari, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.