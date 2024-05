Intenso ed emozionante. E’ stato così il breve viaggio intorno al mondo domenica al Politeama di Palermo con l’Orchestra Scarlatti Young e la pianista compositrice Maria Angela Ciurleo, organizzato dall’associazione Sette Colonne, in collaborazione con Events 3.0 e Asd Polisportiva Pegaso. Diretti dal maestro clarinettista Gaetano Russo, i giovani musicisti hanno dato prova del loro talento e preparazione e hanno fatto sognare il pubblico. Lo hanno fatto partire da Napoli e lo hanno accompagnato in musica a Vienna, in Russia, in Grecia e in Albania, sconfinando anche in America, Cina ed Egitto. Chiudendo gli occhi e lasciandosi andare alla musica il pubblico ha davvero provato la sensazione di essere in mare in mezzo alla tempesta, come i tanti migranti che rischiano la vita per arrivare sulle coste italiane ma ha vissuto anche l’emozione dell’alba di un nuovo giorno.



A scuotere gli animi le musiche di le musiche di Scarlatti, Paisiello, Strauss, Rossini, Shostakovich, Tianhua, Agolli, Theodorakis-Bizet, Darwish, Piazzolla, Sampson, Carosone e Ciurleo.

Sul palco Maurizio Tevere, presidente dell’associazione Sette Colonne, ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dello spettacolo e il pubblico, sopratutto, che ha dato una mano alla raccolta fondi per l’acquisto di macchinari utili al reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Crotone, affinché il dolore della famiglia della piccola Ginevra, morta a due anni durante il periodo Covid, non sia vissuto da altre persone. La bambina calabrese dopo trasferimenti in varie strutture sanitarie, arrivata a Roma anche con un aereo militare all’ospedale Bambin Gesù, dopo 48 ore purtroppo non ce l’ha fatta. Da allora, Sette colonne ha deciso di organizzare spettacoli in tutta Italia, facendo tappa anche a Palermo con uno spettacolo solenne e imponente.

Luogo: teatro Politeama, piazza Castelnuovo, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

