Sulle selettive e scenografiche strade dell’isola toscana, teatro dell’appuntamento inaugurale dell’International Rally Cup, dominio indiscusso dei portacolori Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2), autori di una performance da incorniciare in vista del rientro nel CIAR

Vincendo sei prove speciali delle sette in programma, Simone Campedelli si è aggiudicato il prestigioso 57° Rallye Elba – Trofeo Bardahl, appuntamento inaugurale dell’International Rally Cup, andato in scena nel fine settimana appena trascorso. Il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), già vincitore dell’edizione 2022 della competizione toscana (valida allora per il Campionato Italiano Rally Asfalto), si è presentato al via sempre in coppia con Tania Canton e a bordo della performante Skoda Fabia RS Rally2 della Step Five Motorsport gommata Pirelli. Il talentuoso driver cesenate, indiscusso dominatore della due giorni elbana, ha costruito il proprio successo imponendo un passo forsennato sin dallo start del venerdì, per ridurre il ritmo solo negli ultimi due chilometri della frazione conclusiva del sabato quando, una volta acquisito un ampio margine di vantaggio nei confronti dei diretti inseguitori, si è dilettato con alcuni spettacolari traversi tanto per il proprio appagamento quanto per far divertire il numeroso pubblico presente sul percorso, prima di giungere al traguardo.

«Un gran bel risultato ottenuto in una cornice dove sono state scritte pagine importanti di storia del motorsport e che fa morale per l’intera squadra» – ha sottolineato a ruote ferme un più che soddisfatto Campedelli – «L’Elba si è rivelata una tappa ideale per disputare una proficua gara test, in vista del rientro nel CIAR in occasione della Targa Florio. Le mutevoli condizioni meteo e la tipologia del fondo stradale, quest’ultimo molto simile a quello che ritroveremo in Sicilia, infatti, ci ha permesso di raccogliere una considerevole mole di dati. Abbiamo provato due differenti set-up, consolidando il feeling con la vettura e compiendo un ulteriore e appagante step per il prosieguo della stagione, bene così».

Archiviato l’entusiasmante weekend elbano, è già scattato il countdown per il prossimo impegno del conduttore romagnolo, ovvero, la mitica Targa Florio, terzo round di un sin qui avvincente Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, in scena sui tornanti madoniti dal 10 all’11 maggio.





Classifica finale 57° Rallye Elba – Trofeo Bardahl

1. Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2) in 1h09’50”2; 2. Andolfi – Floris (Skoda Fabia Evo Rally2) a 42”8; 3. Albertini – Fappani (Skoda Fabia RS Rally2) a 1’09”2; 4. Rusce – Farnocchia (Skoda Fabia RS Rally2) a 1’42”5; 5. Michelini – Angiletta (Skoda Fabia Rally2) a 1’43”7; 6. Oriella – Tommasini (Skoda Fabia RS Rally2) a 2’11”; 7. Roveta – Gonella (Skoda Fabia RS Rally2) a 2’19”6; 8. Bravi – Bertoldi (Hyundai i20 Rally2) a 2’30”8; 9. Volpi – Mei (Skoda Fabia Rally2) a 2’35”5; 10. Tosi – Del Barba (Skoda Fabia Evo Rally2) a 3’00”4.

