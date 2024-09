Il teatro Sant’Eugenio di Palermo – Direzione Artistica Pupella, come di consueto in questo periodo dell’anno, organizza gli open day per presentare la propria Scuola di teatro a grandi e piccini. Nello specifico, per quanto concerne Crescinteatro Scuola di teatro Pupella, per gli allievi dai 6 ai 18 anni, l’appuntamento sarà lunedì 16 settembre a partire dalle ore 17; mentre, l’open day per la scuola di teatro “Mario Pupella”, dai 19 anni in su, avrà luogo giovedì 19 settembre, sempre alle ore 17. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno al teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo.





Crescinteatro

Per Crescinteatro, le classi di formazione saranno a loro volta divise per fasce di età: 6-10 anni; 11-13 anni e 14-18 anni.

Obiettivo di Crescinteatro è scoprire sé stessi in rapporto a un gruppo, scambiare idee, emozioni, movimenti e parole, acquisire sicurezza e fiducia in sé stessi e nei compagni fuori e dentro lo spazio scenico, vivere e condividere un’esperienza fatta di magia e immaginazione. Crescinteatro è al suo decimo anno di vita e promette di “crescere” e far crescere sempre di più.





Scuola di teatro “Mario Pupella”

Per quanto concerne la scuola di teatro per adulti “Mario Pupella”, ci si può iscrivere dai 19 anni in su senza alcun limite di età. I corsi, che saranno pomeridiani o serali, si ispirano ai metodi del teatro naturalista dal sistema di Stanislavskji al metodo Strasberg; e la recitazione è incentrata sull’indagine del carattere dei personaggi e alla passione che li guida sulla scena.

In occasione dell’open day verrà presentata la scuola, i suoi spazi, il metodo e i maestri.





Sia Crescinteatro sia la Scuola di teatro “Mario Pupella”, inoltre, seguono gli allievi nella preparazione dei self tape per i casting cinematografici, ed ancora, la Scuola di teatro per adulti si occupa anche della preparazione alle audizioni per le Accademie nazionali. Le discipline che acquisiranno gli allievi sono invece le seguenti: recitazione, improvvisazione, tecnica vocale e canto, fonetica e dizione, movimento scenico e teatro danza, coreografia, e commedia dell’arte.

Infine, durante l’anno accademico saranno previsti workshop e incontri con casting director, attori e maestri di fama nazionale.

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 16/09/2024

Data Fine: 19/09/2024

Ora: 17:00

Artista: Compagnia teatro Sant’Eugenio

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.