Domenica 17 dicembre, alle ore 17.30, al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella di piazza Europa 39/41, a Palermo, si rinnova l’appuntamento con lo spettacolo per famiglie e dedicato alla festività più attesa dell’anno, con la messa in scena de “La ballata di Natale”. L’opera, tratta dal Canto di Natale di Charles Dickens, è adattata e diretta da Daniela e Lavinia Pupella e vedrà sul palco: Leonardo Campanella, Daniela e Lavinia Pupella, Luciano SergioMaria, Iaia Corcione, Mirko Ingrassia e gli Allievi di Crescinteatro della Scuola di teatro Pupella. Coreografie di Iaia Corcione; coro a cura di Elisabetta Trupiano.





La storia narra della conversione del vecchio, ricco e tirchio finanziere di Londra, Ebenezer Scrooge, visitato nella notte di Natale da tre spiriti (passato, presente e futuro), annunciati poco prima dalla visione dello spettro del defunto socio Jacob Marley. Scrooge, è talmente avido che non spende nulla nemmeno per sé e per il quale, il Natale, è solo una perdita di tempo. E’ talmente infastidito dalle festività che costringe il suo umile impiegato, Bob Cratchit, al quale dà uno stipendio da fame, a presentarsi al lavoro anche il giorno della vigilia di Natale. Poi, per strada, risponde male a tutti coloro che gli fanno gli auguri, incluso l’affettuoso nipote Fred, figlio della defunta sorella, che invano lo prega di pranzare con la sua famiglia. L’unica compagnia che conta, per Scrooge, è quella dei suoi averi. E per questo suo egoismo ed accanimento ai soldi, si ritrova solo e mal visto da tutti i cittadini. Ma, i tre spiriti, gli apriranno gli occhi e lo condurranno, passo dopo passo, verso un cambiamento radicale e necessario.





La favola regalerà anche alcuni insegnamenti morali e non mancheranno gag simpatiche e colpi di scena che faranno sicuramente divertire ed emozionare sia grandi che piccini.





Costo del biglietto: euro 12 (adulti) – euro 10 (bambini fino ai 10 anni).

Info e prenotazioni: 091 6710494 | 347 6568825.

www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 17/12/2023

Data Fine: 17/12/2023

Ora: 17:30

Artista: vari artisti

Prezzo: 12.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.