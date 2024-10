È iniziato un vero e proprio count down per l’atteso debutto del musical “Dracula”, diretto e adattato per le scene dall’attore e regista Alessandro Incognito. La squadra vincente della “Poetica Produzioni”, reduce dall’applaudita commedia musicale “I Promessi Sposi- Amore e Provvidenza”, amata ed osannata da critica e pubblico, è pronta a calcare le tavole del Teatro Ambasciatori da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, alle ore 21.00, fiduciosa di ripetere lo stesso successo dando nuova vita ai personaggi del romanzo di Bram Stoker.





“Nella notte più spaventosa dell’anno, ovvero la notte di Halloween, abbiamo deciso di raccontare la storia di Vlad, meglio conosciuto come il conte Dracula – dichiara Alessandro Incognito direttore artistico della Compagnia Poetica Produzioni – che tra brividi e passione coinvolgerà il pubblico sin dall’ingresso a teatro per uno spettacolo intriso di emozioni, dannazione e avidità di potere in nome di un amore eterno e maledetto”.

Dracula è una messa in scena dallo spettacolare impianto scenografico, ricca di luci evocative, musiche trascinanti e un cast imponente composto da 16 performer.

“È una storia d’amore e morte – continua Alessandro Incognito -, una storia che ha “attraversato gli oceani del tempo”, per dirla con le parole dello stesso Bram Stoker, un incontro-scontro tra il bene e il male capace di rappresentare con estrema forza e veridicità le tante sfaccettature psicologiche dei protagonisti, di cui coglieremo il lato più umano e, quindi, più vicino alla sensibilità di ognuno di noi”.





Lo spettacolo sarà un crescendo di emozioni e adrenalina, non si avrà la possibilità distrarsi poiché ogni confine tra palcoscenico e platea verrà totalmente annullato, il pubblico avrà la possibilità di vivere in prima persona un’esperienza immersiva e coinvolgente che lo trasporterà dalla Londra di fine Ottocento alla Transilvania del famoso Conte Dracula. Un’esperienza da vivere in prima persona.





La stesura dell’adattamento teatrale, nato originariamente in inglese e già rappresentato nella scorsa stagione teatrale, vede tutti i personaggi principali, vestiti con gli accurati costumi di Rosy Bellomia, non solo Vlad e Mina ma anche il professore Abraham Van Helsing, l’avvocato Jonathan Harker marito di Mina, e Jack Seward. Il trucco e le acconciature sono di Alfredo Danese, le scene sono curate fino ai minimi dettagli da Artefatto Allestimenti, le coinvolgenti coreografie sono di Erika Spagnolo e la direzione musicale è affidata a Franco Lazzaro. La regia è dello stesso Alessandro Incognito, le cui scelte legate alla messa in scena, renderanno questa esperienza teatrale assolutamente indimenticabile per il pubblico che avrà la possibilità di assistere a questo evento.

