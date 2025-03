Una raccolta di modi di dire che fanno parte del parlato culturale sicliano, Un viaggio nelle espressioni del linguaggio della sua terra, quello che compie Piero Libro nel suo ultimo libro “In Sicilia diciamo noialtri” (Nuova Ipsa Editore), che verrà presentato alle 19 di mercoledì 5 marzo al Piccolo Teatro dei Biscottari, in via de4i Biscottari 27. Circa 300 espressioni di “italiano regionale” utilizzate nell’Isola con le spiegazioni del reale significato nella lingua nazionale, condite da un pizzico di ilarità; quella che viene naturale quando si riflette sugli equivoci che possono suscitare in chi non le conosce, non vivendo in Sicilia.

Un volume prezioso, anche perchè arricchito dalla prefazione di Giovanni Ruffino, professore emerito di Linguistica e Dialettologia italiana dell’Università di Palermo, e Accademico della Crusca.

A interagire con ì’autore, mercoledì pomeriggio, saranno Adriana Giotti e Daniela Martino. Letture di Antonella Giotti e Fabrizio Giotti.

Modererà Isidoro Farina, responsabile degli eventi per Nuova Ipsa.

Il libro

Qualcosa che ho mangiato mi ha fatto acido. Oggi ho ingegnato il vestito. Mi sono preso di freddo. Innumerevoli sono le espressioni del cosiddetto “italiano regionale”: frasi che non contengono vocaboli dialettali, ma nelle quali le parole hanno un significato diverso da quello corretto e inteso nel resto del territorio nazionale. Si creano, così, incomprensioni quando queste espressioni vengono rivolte a persone di altre regioni, suscitando prima dei momenti di stallo e successivamente di ilarità, quando la situazione viene chiarita. Questo libro ne raccoglie centinaia ed è un “tesoretto” che ci racconta la complessità della nostra lingua.

L’autore

Piero Libro (sì, proprio così, nome omen…) nasce nel 1962 a Palermo, dove ha sempre vissuto. Ha viaggiato molto per piacere e lavoro, appassionato di automobilismo, ha lavorato nella redazione della rivista “Sicilia Motori”, dal 1984 al 1995. Giornalista professionista dal 1994, ha collaborato con Autosprint, Auto, Giornale di Sicilia, Corriere dello Sport, Automobilismo, Grace, Ruoteclassiche, Tuttorally, Tuttopista, Rallysprint, Gente Motori, Motor Sport Aktuell (Svizzera). Attualmente, lavora nel campo del turismo e dell’organizzazione di eventi. Con “Nuova Ipsa” ha pubblicato “In Sicilia si dice così”.

Luogo: Piccolo Teatro dei Biscottari, Via dei Biscottari, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

