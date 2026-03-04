“Sarà uno spettacolo evento che racconterà uno speciale viaggio sulle note della musica napoletana, siciliana e italiana”. Così il Maestro Davide Salemi, direttore e fondatore della Salemi Productions, introduce l’ambizioso progetto artistico “Una notte di festa italiana”, un omaggio alla grande tradizione musicale del nostro Paese, capace di parlare al cuore del pubblico con immediatezza e profondità.





Nella splendida cornice del Teatro Greco di Siracusa, in uno dei luoghi simbolo della cultura classica internazionale il 27 luglio, alle ore 21.00, in collaborazione con il Parco Archeologico del Teatro Greco di Siracusa e il Comune di Siracusa, dimostrando una sinergia virtuosa tra Istituzioni e produzione artistica, volta alla valorizzazione del patrimonio culturale e musicale del territorio il tenore Roberto Alagna figura iconica della lirica internazionale, e la talentuosa soprano Giuliana Di Stefano, voce emergente del panorama lirico internazionale, daranno vita ad un concerto che esalterà la forza espressiva della musica mediterranea ed italiana.





“Il programma- continua Davide Salemi- offrirà un percorso emozionante tra melodie tradizionali e contemporanee che hanno segnato il percorso artistico di Roberto Alagna per una vera celebrazione ricca di emozioni che si presenta come una speciale festa della musica”.

Brani iconici come “Abballati”, “C’è la Luna mezzo mare”, “Tu vuo’ fa’ l’americano”, “Dicitencelle vuje”, “’O Sole mio”, “Maruzzella”, “Si maritau Rosa”, “Parla più piano”, “Caruso” e molte altre canzoni napoletane e travolgenti tarantelle siciliane per celebrare le nostre tradizioni in una delle cornici più affascinanti e simboliche del mondo.





“Il concerto- conclude il produttore Davide Salemi che a soli 27 anni scommette su una produzione di alto livello- sarà proposto in un raffinato contesto musicale acustico, con i cantanti accompagnati da un gruppo di musicisti di altissimo livello. Alla chitarra Jean-Félix Lalanne, insieme a fisarmonica e percussioni, per dare vita a un’atmosfera intima,autentica e coinvolgente”.

