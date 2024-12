Una pièce teatrale unica nel suo genere che propone un’inedita Santa Rosalia: stanca come dopo una giornata di lavoro, racconta la fatica e l’orgoglio di essere la Patrona di Palermo.

“La Santuzza”, di Cetta Brancato, andrà in scena giovedì 5 novembre a Palermo, al Real Teatro Santa Cecilia in via Piccolo Teatro Santa Cecilia 15.

Due gli spettacoli: uno alle 18:00 e l’altro alle 20:30.

Sul palco saliranno Anna Raimondi, Maurizio Maiorana, Sebastiana Eriu e Vincenzo Crivello, che firma anche la regia.

Le scene e i costumi sono di Rosa Vetrano.

La voce recitante è di Ricky Tognazzi.

LA STORIA

“La mia Rosalia – spiega l’autrice – torna in scena con vecchie storie e abiti nuovi, così come tornano all’essenza tutte le donne che hanno saputo raccontarsi”.

“Dare voce alla Patrona di Palermo – spiega Cetta Brancato – ha significato non soltanto definire i tratti della nostra città con lo sguardo critico e profondo del femminile, ma anche ridisegnare una possibilità contemporanea di salvezza nel rapporto tra il sacro e il profano”.

“Rosalia – conclude la poetessa – torna in quest’opera nel festino di stelle che è la sua poesia”.

Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Palermo e da IDRISI Cultura e Sviluppo.

Luogo: Real Teatro di Santa Cecilia , via Piccolo Teatro Santa Cecilia , 15 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

