Sarà la musica, e non solo, la protagonista sul palco del teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo, venerdì 3 novembre, a partire dalle ore 20.30, con lo spettacolo “Tramonto Occidentale” prodotto da Art Evolution e realizzato dal gruppo Guarnieri Ensemble che è composto dai musicisti: Teresa Lombardo (violino), Nadia Tidona (viola), Giuseppe Guarnieri (pianoforte e cori), Alessandro Romano (chitarra e voce), e dall’attore/narratore Giovanni Peligra.

Omaggio a Battiato

Il progetto nasce dalla passione e dalla voglia comune dei suoi componenti di raccontare, attraverso l’arte, la sua musica e i suoi testi, la vita, la persona e il pensiero di Franco Battiato.

È così che nel 2016 è stato realizzato un primo concerto dal titolo “Invito al Viaggio”, andato poi in scena diverse volte negli anni seguenti.

Dalla sua naturale evoluzione stilistica, sia a livello strumentale che musicale, nel 2020, prende vita lo spettacolo “Mondi Lontanissimi” che, dopo la scomparsa di Battiato, ha acquistato certamente anche un valore emozionale in più, continuando però a mantenere lo stesso spirito con il quale è nato ed è stato concepito, ossia essere un tributo e non un compianto alla grande figura, influenza, musica e vita, non solo artistica, di Franco Battiato.

Gli ultimi due anni invece sono stati caratterizzati dal successo registrato dai numerosi sold-out nei maggiori teatri siciliani dello spettacolo “Orizzonti Perduti” dal quale è stato estratto e realizzato anche un CD album. E proprio dalla calorosa risposta del pubblico e dalla voglia di raccontare l’artista sempre più e in maniera anche diversa che è nato “Tramonto Occidentale” dove, prendendo a pretesto il titolo del brano che dà il nome allo spettacolo, e mantenendo pur sempre una chiara struttura teatrale, che ha sin dal principio contraddistinto anche tutti i precedenti spettacoli, aggiunge al repertorio musicale nuovi brani e traccia nella linea narrativa altre pagine del percorso artistico di Battiato, dal sodalizio con Sgalambro alle collaborazioni femminili, sempre avendo come punto di riferimento principale l’evoluzione interiore che lo ha caratterizzato profondamente nell’arco di tutta la sua vita.

Allo spettatore sarà quindi proposto un viaggio tra un’antologia di musiche e testi del cantautore attraverso un’esecuzione a pianoforte, voce, chitarra e archi. La scelta di una ridotta formazione musicale è motivata dal fatto che il concerto–spettacolo diventi un’esperienza quasi intima e personale dello spettatore con il mondo artistico di colui il quale si vuole dare un tributo.

L’Organizzazione “Art Evolution APS”

Art Evolution nasce nel 2008 ad Ispica (RG) con lo scopo di promuovere le arti in genere e il loro connubio con il territorio ai fini di una promozione artistico-culturale e turistica, porgendo particolare attenzione al sostegno di iniziative musicali e teatrali. Il gruppo, da anni, quindi, porta avanti progetti per promuovere l’arte, la musica, la poesia.

