Lunedi 11 settembre il sipario del Teatro Regina Margherita del capoluogo nisseno si aprirà per la terza edizione del Pietrarossa Academy and Music Festival di Caltanissetta. Sarà una grande festa della musica con un programma che per 5 settimane vedrà l’entroterra siciliano, protagonista con eventi di levatura internazionale. La crescita istituzionale del Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta, con un virtuoso percorso che ha portato alla sua Statizzazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, coincide con la speculare crescita del Pietrarossa Festival del quale l’istituto musicale nisseno è l’anima. Con la direzione artistica del Maestro Michele Mosa, direttore del Conservatorio Bellini, il Festival in questa edizione diventa una organizzazione complessa di alta valenza musicale, culturale e al contempo pedagogica per il territorio. Un programma di altissimo livello artistico e caratura internazionale che con 15 masterclasses, 4 semminari che si terranno presso l’Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta, Partner del Festival e ben 11 concerti coinvolgerà Caltanissetta ed il suo territorio dall’11 settembre al 9 ottobre.

Grande attenzione del conservatorio nisseno alla crescita musicale dei giovani. Per questo motivo il Pietrarossa Festival avrà una sezione: “I colori del talento” nella quale i protagonisti saranno proprio loro: quei giovani che durante la partecipazione alle masterclasses si sono particolarmente distinti.

I dipartimenti che daranno vita alla rassegna “I Colori del Talento” e saranno inseriti nella stagione concertistica “Pietrarossa Accademy and Music Festival” sono: fiati, pianoforte, archi. I giovani selezionati vivranno l’emozione di una serata da protagonisti sul palco del Teatro Margherita di Caltanissetta e della sala Borsellino di San Cataldo

“Valorizzare i giovani talenti nelle varie discipline, che frequenteranno la sezione “Accademy” e individuati dai prestigiosi docenti delle Master Classes, è una delle Mission del nostro Conservatorio – afferma il direttore Artistico Michele Mosa. Un Grande Evento Artistico che vuole coniugare la formazione degli studenti, che ogni anno esprime talentuosi musicisti, con la crescita del territorio e grazie alla nostra centralità esportare e fare conoscere la nostra realtà. Con l’edizione 2023 il “Pietrarossa Bellini Accademy and Music Festival” vuole confermare ed accrescere le attenzioni e le attese, registrate nelle precedenti edizioni del grande pubblico, con un programma di grande spessore Musicale e Artisti di livello Internazionale. Il Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, che mi onoro di dirigere, – conclude il Maestro Mosa – mette a disposizione le proprie risorse, vuole dare un contributo, un segnale, uno stimolo a tutte le istituzioni affinchè ci si adoperi assieme per la crescita del territorio.

Equilibrata soddisfazione esprime il Presidente dell’Istituzione, Arch. Andrea Milazzo: “La crescita del valore del Conservatorio e dei titoli accademici nello stesso conseguiti dai nostri talentuosi studenti, e la conseguente maggiore possibilità di inserimento professionale, è la nostra mission istituzionale, perseguita con pervicace impegno dagli organi di Governance, con la collaborazione di un organico amministrativo finalmente completo e composto da alte professionalità, adiuvanti l’altissimo livello dei nostri docenti. Ciò è possibile concorrendo a far crescere il territorio, sia alzando il livello di conoscenza artistica e culturale della popolazione, creando così una naturale domanda di cultura che nelle istituzioni di alta formazione come il Bellini trova la naturale soddisfazione, sia sensibilizzando il sistema istituzionale, economico e sociale nisseno alla presenza di una istituzione accademica del sistema universitario nazionale, che rappresenta, oggi, nel territorio provinciale, un vero baluardo contro la desertificazione della popolazione giovanile. La presenza degli Amministratori dei Comuni di Caltanissetta e San Cataldo è testimonianza di questa consapevolezza, che cogliamo con grande ottimismo”.

I Vice Sindaco del Comune di Caltanissetta, Grazia Giammusso, e del Comune di San Cataldo, Marianna Guttilla, e l’assessore Caracausi del Comune di Caltanissetta, hanno espresso plauso all’iniziativa, offrendo al Conservatorio ogni supporto nelle proprie funzioni istituzionali nei rispettivi territori

Partner della terza edizione sono il Comune di Caltanissetta, il Comune di San Cataldo, la Regione Siciliana, il Consorzio Universitario, la ProLoco e Casa Famiglia Rosetta.

Il programma della terza edizione del Pietrarossa Academy and Music Festival Caltanissetta può essere consultato al seguente link : https://pietrarossafestival.it/.

