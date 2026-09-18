Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria sulla Via Siculo Orientale, un’infrastruttura nata da un iter amministrativo precedente pianificato dall’Ente a scomputo degli oneri per la realizzazione di un insediamento produttivo industriale nel territorio. L’Amministrazione Comunale in carica concretizza questo percorso, garantendo il monitoraggio dei lavori e il rispetto dei tempi di consegna per ridurre al minimo disagi per la cittadinanza, non limitandosi a una semplice supervisione, ma intervenendo per migliorarlo e renderlo più funzionale alle esigenze dei cittadini.





“Grazie a una proficua interlocuzione con la ditta esecutrice, l’Amministrazione ha infatti concordato un importante intervento di abbellimento estetico e la contestuale installazione di un moderno impianto di illuminazione a LED – hanno dichiarato d’intesa il sindaco di Mascali Salvo Gullotta e l’assessore ai lavori pubblici Rosario Tropea. Questa scelta non solo garantirà una drastica riduzione dei consumi energetici, ma è stata progettata per essere estesa ad un importante tratto della Via Siculo Orientale, elevando sensibilmente gli standard di sicurezza stradale di una delle arterie più trafficate del nostro comune”.





“La nuova rotatoria- afferma il sindaco Gullotta – non rappresenta solo una risposta immediata alle esigenze attuali, ma si inserisce in una più ampia e ambiziosa programmazione viaria. L’opera costituirà infatti lo sbocco naturale della futura strada di snellimento del traffico veicolare da Fondachello alla Via Siculo Orientale. Purtroppo, a causa di gravi negligenze del passato, i finanziamenti per questa strada erano andati interamente perduti. Non ci siamo arresi: la nostra Amministrazione è quotidianamente al lavoro, interloquendo con gli enti sovracomunali, per recuperare quelle risorse e sanare quel danno restituendo così a Mascali un’infrastruttura vitale per la vivibilità del territorio e lo sviluppo turistico” .

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