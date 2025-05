Sono ufficialmente partiti i lavori di demolizione e ricostruzione della copertura del Canale Mortillaro, nel tratto compreso tra via Vanvitelli e viale Michelangelo. Un intervento atteso da anni che diventa finalmente realtà.

“L’intervento, finanziato con 3,5 milioni di euro tramite Decreto ministeriale, non si limita al rifacimento della copertura, “prevede anche la realizzazione di nuovi marciapiedi e dell’impianto per lo smaltimento delle acque piovane: un passo avanti per la sicurezza e il decoro urbano in un’area strategica della città. È un segnale chiaro di attenzione verso un territorio che per troppo tempo ha atteso risposte concrete. Con determinazione e visione, continueremo a vigilare sul corretto svolgimento dei lavori, consapevoli che Palermo merita interventi strutturali, non passerelle o promesse vuote”.

Milazzo ha anche espresso apprezzamento per l’impegno dell’assessore Salvatore Orlando e per il contributo determinante del consigliere comunale Teresa Leto, insieme a Pippo Valenti e Teresa Monforte rispettivamente presidente e consigliere della circoscrizione, che hanno seguito da vicino l’intero iter.

