“Come Lega abbiamo in cantiere molte iniziative da organizzare in giro per la Sicilia. Cominceremo sabato da Messina, dove sosterremo convintamente le ragioni del Sì al Ponte sullo Stretto, attraverso l’adesione formale del partito al Comitato Ponte e libertà, fondato dal nostro Senatore Nino Germanà. Sarò presente alla raccolta firme, prevista dalle 10 alle 13 a piazza Cairoli, poiché come è noto sostengo la costruzione del ponte, opera strategica attesa da troppi anni, che darà un grande impulso alla crescita economica e occupazionale della Sicilia, del sud e di tutto il paese, nonché allo sviluppo del nostro disastrato sistema infrastrutturale, incluse le zone interne.

L’iniziativa arriva in un momento politico propizio, sia per il grande lavoro portato avanti dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, che per la centralità assunta dal tema in Europa, grazie al recente voto al Parlamento europeo, in cui siamo riusciti ad assicurare al Ponte finanziamenti diretti Ue, e alle dichiarazioni del commissario Ue Valean, che ha ribadito la disponibilità di Bruxelles a finanziare l’opera.

Nel pomeriggio ci sposteremo a Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento, per un convegno organizzato con il Gruppo Identità e Democrazia, dove parleremo di beni culturali e valori ambientali da una prospettiva europea, grazie alla presenza di esperti del settore e rappresentanti istituzionali. Un doppio appuntamento per il prossimo sabato, cui invitiamo la cittadinanza a partecipare, che anticipa altre iniziative che annunceremo a breve, coinvolgendo la nostra classe dirigente, i rappresentanti al governo ma soprattutto i nostri militanti, sempre pronti ad impegnarsi per il nostro territorio”.

Cosi in una nota Annalisa Tardino, deputato al Parlamento europeo e Commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier