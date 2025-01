L’attesa è finita: il Carnevale Ramacchese è pronto a svelarsi al pubblico con una conferenza stampa ufficiale di presentazione che si terrà giovedì 1° febbraio alle ore 16:00 presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale. Un appuntamento che darà il via alla stagione del carnevale, caratterizzata da sorrisi, tradizione e tante iniziative culturali.

Alla conferenza stampa, condotta dalla giornalista Elisa Petrillo, interverranno il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, il vicesindaco Filippo Zampogna, il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, e il presidente della Fondazione Carnevale di Acireale, Giuseppe Sardo, quest’ultimi presenti nella prospettiva di una collaborazione tra le due manifestazioni carnascialesche.

Quest’anno Ramacca punta in alto con un programma ricco di eventi e sorprese, tra cui la presenza di ben 7 carri allegorici in gara e un importante montepremi. Sul palco, a condurre gli eventi, ci saranno Salvo La Rosa, Paola Parisi e il comico Carlo Kaneba, che intratterranno il pubblico con la loro carica di energia e simpatia.

Dal 1° febbraio al 4 marzo, il pubblico potrà inoltre ammirare la prima mostra “Carnevale in Mostra – Sorrisi e allegoria di Sicilia”, una straordinaria esposizione di carri in cartapesta semoventi in miniatura, curata dall’Associazione Culturale “Re Burlone” con la collaborazione della Fondazione Carnevale di Acireale e del professor Ivano Vecchio, ospitata presso il Museo delle Bande Musicali di Sicilia.





