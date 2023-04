Al via il progetto ‘Io dico No!’ per il contrasto alle dipendenze, con particolare attenzione alla ludopatia, realizzato dall’associazione Arthesia APS con il contributo della Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro nell’ambito dell’avviso pubblico indetto con il DDG 976 del 22/07/2022.

Il progetto, di diffusione regionale, nasce con l’obiettivo di informare giovani e meno giovani sui rischi connessi a tutte le dipendenze patologiche, incluse quelle comportamentali, pieghe sociali oggi sempre più diffuse soprattutto tra i giovani.

L’idea coinvolge diversi enti pubblici e del terzo settore di tutte le nuove province siciliane, con particolare attenzione ai Comuni che presentano una maggiore incidenza dei fenomeni della ludopatia. Durante la fase di progettazione sono stati individuati, nello specifico, Palermo, Monreale, Casteldaccia, Gangi, Alimena, Camporeale, Riposto, Milena e Carini.

La durata prevista delle azioni del progetto è di dodici mesi. Il primo ‘appuntamento’ con ‘Io dico No!’ sarà un contest online per la scelta del logo del progetto, lanciato sulla pagina facebook @Progetto IO DICO NO, sondaggio per il quale è possibile esprimere la propria preferenza fino alle ore 24 di domenica 23 aprile. Seguirà una tavola rotonda che coinvolgerà gli attori che a vario titolo si occupano di dipendenze per analizzare i temi oggetto dell’azione e ricercare nuove soluzioni delle problematiche individuate dal progetto.

Tra le altre attività, inoltre, è prevista la realizzazione di una ventina di incontri di animazione e a tema ludico-ricreativo nei comuni individuati, con il coinvolgimento di gruppi di cittadini, sia di giovane età che di anziani. Tali eventi di attrazione, saranno resi in collaborazione con istituzioni pubbliche e private che si occupano di promozione della salute e del benessere e saranno oggetto di momenti informativi e di approfondimento sulla tematica oggetto dell’azione con l’obiettivo di coinvolgere la collettività alla riflessione collettiva ma anche personale sui rischi connessi a tutte le forme di dipendenza.

Ma le attività del progetto ‘Io dico no!’ non si fermano qui. Sarà infatti promosso un concorso di idee per realizzare una campagna di sensibilizzazione contro i comportamenti a rischio: i giovani saranno chiamati a proporre messaggi e prodotti multimediali e artistici realizzati per sensibilizzare e contrastare efficacemente i comportamenti a rischio. Gli elaborati selezionati saranno premiati è diffusi sui social del progetto, con un duplice obiettivo: valorizzare il lavoro portato avanti con le scuole sul tema del contrasto alle dipendenze e, al contempo, rendere i giovani destinatari delle attività della campagna anche soggetti attivi nella diffusione di messaggi destinati a tutta la comunità.

Il progetto prevede a chiusura una conferenza finale di presentazione dei risultati raggiunti e dei prodotti realizzati.

pagina fb @progetto IO DICO NO:

https://www.facebook.com/ profile.php?id=100092033764405

