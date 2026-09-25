Prende ufficialmente il via il progetto ‘Issiamo le vele’, promosso dalla Lega Navale Italiana di Riposto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ‘G. Verga’ di Fiumefreddo di Sicilia. L’iniziativa, originariamente prevista per la conclusione dello scorso anno scolastico e posticipata per alcune esigenze organizzative, entra ora nel vivo con un programma didattico ed esperienziale che si concluderà entro la fine di ottobre. Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla cultura del mare e della marineria, favorendo al contempo la conoscenza dell’ambiente marino e la trasmissione di valori come il rispetto delle regole, la responsabilità, la collaborazione e il lavoro di squadra. Il percorso prevede una serie di incontri pomeridiani teorici in aula, durante i quali gli studenti approfondiranno la fisica del vento e la struttura della barca a vela, i principi di stabilità e galleggiamento, le tecniche di orientamento in mare e le arti marinaresche, imparando anche a conoscere ruoli e compiti dell’equipaggio a bordo.





Alla formazione teorica seguiranno due lezioni pratiche e due uscite in mare, durante le quali gli studenti potranno mettere in pratica le nozioni acquisite direttamente a bordo delle ‘Imbarcazioni della Legalità’ in dotazione alla Lega Navale Italiana di Riposto. Un’esperienza formativa che unisce la conoscenza della vela e della marineria ai valori della legalità, del rispetto reciproco e del lavoro di squadra, offrendo ai ragazzi l’opportunità di vivere il mare in maniera consapevole e responsabile.





A seguire i ragazzi saranno i soci istruttori Ignazio Conticello, Gaetano Cannizzo e Ciro Vitale, che accompagneranno gli studenti nelle diverse fasi del progetto. “Con l’avvio di ‘Issiamo le Vele’ rinnoviamo il nostro costante impegno verso le scuole del territorio – sottolinea Giuseppe Ballistreri, presidente della Lega Navale Italiana di Riposto –Vogliamo trasmettere ai giovani non soltanto la passione per la vela e per il mare, ma anche i principi etici, ambientali e di responsabilità che fanno parte della cultura marinaresca. Crediamo che vivere il mare in modo consapevole sia anche un importante strumento di crescita e formazione per i nostri ragazzi. Ringrazio i soci istruttori Ignazio Conticello, Gaetano Cannizzo e Ciro Vitale che con grande passione, dedizione e competenza metteranno a disposizione il proprio tempo e la propria esperienza per guidare i giovani studenti in questo affascinante percorso educativo”.

Il ‘Progetto Issiamo le vele’ si inserisce nel solco delle attività istituzionali della Lega Navale Italiana rivolte alle nuove generazioni, portando la cultura del mare direttamente nelle scuole e trasformando le conoscenze acquisite in aula in un’esperienza concreta, educativa e condivisa.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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