Inizia la rassegna dedicata al cinema all’interno della Stagione del Cine Teatro Imperia di Monreale, con la programmazione per “Wish”, il più recente film d’animazione della Disney. Sono quattro le proiezioni previste: Martedì 26, ore 18:00, Martedì 26, ore 21:00, Giovedì 28, ore 18:00, Giovedì 28, ore 21:00.

Wish è un film d’animazione del 2023 diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn. La pellicola è il 62º classico Disney e celebra il 100 anniversario dei Walt Disney Animation Studios. Punto cardine della storia è la stella dei desideri, a cui si rifà direttamente il titolo (letteralmente “desiderio”), uno dei simboli della casa di produzione che appare anche in altri film precedenti, come Pinocchio (1940) e La principessa e il ranocchio (2009).

Per info e prenotazioni, chiamate il 366 613 5784, attivo dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 19:00. Lo spettacolo è fuori abbonamento. Costo del biglietto: 6€ intero, 5€ ridotto, dal prezzo del biglietto sono esclusi i diritti di prevendita.

E’ possibile abbonarsi ad uno dei quattro cartelloni oppure comporre il proprio abbonamento con più cartelloni, acquistando tutto direttamente tramite la Piattaforma Vivaticket attivata dal Comune di Monreale. E’ anche possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli, oltre che su Vivaticket, anche al botteghino, aperto tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e martedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.

Per info e abbonamenti 366.6135784, sui social: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556656021017

https://www.instagram.com/cineteatroimperiamonreale/





Cine Teatro Imperia di Monreale

