Catania- Sta per alzarsi il sipario della terza stagione “Le Mille e una farsa” della LuMi Production diretta dall’attore e regista Luca Micci, che da ottobre a maggio sul palco del Teatro Don Bosco allieterà il pubblico di tutte le età con il preciso obiettivo di regalare gioia e divertimento ai tanti presenti in sala.

“Cinque gli spettacoli in cartellone- dichiara Luca Micci- votati non solo alla risata fine a se stessa ma a quell’ironia capace di far sorridere e riflettere allo stesso tempo, dove è facile riconoscere i vizi, i difetti ma anche i pregi di ognuno di noi”.





S’inaugurerà la stagione con “Tesoro, non è come credi” di Paolo Caiazzo in scena domenica 11 ottobre; domenica 13 dicembre si continua con lo spettacolo “Tutti contro una” di Luca Micci; si prosegue con “Ho affittato un maggiordomo” di Giovanna Criscuolo, uno speciale fuori abbonamento, in scena domenica 21 febbraio; domenica 11 aprile sarà la volta di “Missione sopravvivenza” di Luca Micci; lo spettacolo “A famigghia difittusa” di Calogero Maurici domenica 30 maggio concluderà la stagione.





“La quotidianità, impossibile dire il contrario, è piena di complicazioni di ogni tipo- continua Luca Micci che al consueto appuntamento domenicale delle 17 per soddisfare le richieste del pubblico replicherà anche alle 20- e credo che sia giusto poter staccare la spina dai problemi anche solo per due ore e rigenerarsi attraverso il magico gioco del teatro”.

La consolidata Compagnia, diretta da Luca Micci, composta dagli attori Aldo Mangiù, Eleonora Musumeci, Barbara Cracchiolo, Viviana Toscano, Ilenia Scaringi, Alessandro Caruso, Gaetano Iacona, Pippo Toscano e Sandra Cosentino diffonderà buonumore raccontando la nostra società senza prendersi mai troppo sul serio.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.