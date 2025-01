Giornate ricche ed emozionanti di informazione e orientamento al Majorana di Milazzo per le scolaresche del territorio che il 15 e il 16 gennaio incontreranno gli studenti del tecnologico mamertino per una visita illustrativa degli indirizzi costitutivi il corso di studi del più grande istituto della provincia.

La XIX edizione dell’Orient@Giovani ha avuto avvio in un’aula magna gremita dagli alunni delle scuole medie dell’hinterland, da Milazzo a Villafranca, da Castroreale a Montalbano e altri paesi limitrofi, accolti e salutati dal Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, insieme a illustri ospiti rappresentanti delle istituzioni.



Ad aprire l’evento il primo cittadino, dott. Giuseppe Midili, che nel ringraziare tutti gli organizzatori della manifestazione, si è espresso con parole di lode per la straordinaria offerta formativa di una scuola che nel tempo si è sempre distinta per l’ampiezza, la varietà e la competenza di ogni proposta. In platea i dirigenti scolastico del II circolo, prof.ssa Le Grottaglie, e del III circolo, prof. Greco, il Funzionario A.S.C.C. Associazione Siciliana Consumatori Consapevoli, dott. Giovanni Pagano, e il Responsabile del personale e organizzativo della Raffineria di Milazzo dott. Antonino Minutoli, a testimonianza di una visione condivisa di sinergia e promozione delle eccellenze.

Vari, articolati ed efficaci i momenti in cui si è sviluppato l’evento per la visita dei locali e dei laboratori dell’istituto attraverso un percorso guidato e gestito dagli stessi studenti del Majorana, che evidenzia il profilo della scuola, le discipline comuni e di indirizzo, le caratteristiche dell’istruzione tecnico-tecnologica, la prosecuzione degli studi universitari e le possibilità occupazionali e, particolarmente suggestivo, lo spettacolo caratterizzanti le 2 mattinate “La magia della Chimica”.



Non un semplice mix di reazioni chimiche ma un connubio di musiche, impegno sociale, sostenibilità ambientale, coesione, condivisione di sogni ed emozioni a fare da filo conduttore allo spettacolo Magia della chimica 2025, che nel coinvolgere gli stessi alunni delle scuole medie ospiti per un dialogo di continuità, consente di apprezzare quello che ormai connota l’essenza dell’indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie. Progresso, sostenibilità e consapevolezza che la Chimica sia la chiave per un futuro migliore nelle azioni e nelle parole del prof. Franco Rizzo, docente e responsabile del Dipartimento di Chimica dell’istituto, orgoglioso e commosso nell’aver continuato quanto ideato e portato avanti negli anni dai docenti prof. Munafò e la Macchia.

“Registi e attori improvvisati ma efficienti e meravigliosi docenti, personale ATA e alunni in un connubio di orgoglio e senso di appartenenza che restituisce l’immagine di un istituto – comunità – famiglia” – le parole di commento del preside Castrovinci, che ancora una volta sottolinea il lavoro di squadra del proprio corpo docente avallando quanto precedentemente sottolineato dal dott. Pagano, funzionario della COOP, nel promuovere e implementare ogni forma di eccellenza per la positiva ricaduta sul territorio.



Il benessere psicofisico, la consapevolezza delle proprie scelte e la condivisione di momenti aggreganti rappresentano oggi ulteriori fattori fondamentali per la crescita completa di ogni persona e particolarmente rilevanti nella specificità dei giovani studenti, attori protagonisti del nostro tempo.

E si continua nei prossimi giorni con la 19ª edizione di Orient@Giovani, Orientamento in uscita con aziende – forze armate – università -Its-enti, destinato ai propri studenti delle classi quarte e quinte nelle giornate del 20 e 21 gennaio.



Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.