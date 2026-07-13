Palermo 13 luglio 2026 – La Flc Cgil Palermo presenta la sua nuova app ufficiale, uno strumento digitale per informare, orientare e semplificare l’accesso ai servizi sindacali, pensato per quanti operano o sono interessati ai settori della conoscenza: scuola, università, ricerca, Afam e formazione professionale.

“L’app nasce – spiega Fabio Cirino, segretario generale Flc Cgil Palermo – con l’obiettivo di rendere più semplice e immediato il rapporto tra utenti e organizzazione sindacale, offrendo in un unico spazio notizie aggiornate, informazioni sui comparti, riferimenti contrattuali, contatti territoriali e servizi di consulenza. Una delle funzioni centrali, è la prenotazione delle consulenze: l’utente può registrarsi, scegliere comparto, sede, tipo di servizio e appuntamento disponibile, inviando la propria richiesta direttamente dall’app. La sezione ‘Le mie consulenze’ consente inoltre di consultare gli appuntamenti collegati al proprio codice fiscale”.

Attraverso la nuova applicazione mobile è possibile consultare le notizie della Flc Cgil, dell’Ufficio scolastico regionale e dell’Ambito territoriale di Palermo, accedere alle sezioni dedicate ai diversi settori della conoscenza, visualizzare i contratti nazionali di riferimento e raggiungere rapidamente le sedi territoriali della Flc Cgil Palermo tramite mappa, telefono, email e canali social.

Con questa applicazione, realizzata da Vincenzo Lo Coco, responsabile informatico e della formazione professionale della Flc Cgil Palermo, “si rafforza – aggiunge Cirino – la presenza della Flc Cgil Palermo sul territorio e si mette a disposizione uno strumento moderno, pratico e accessibile, pensato per avvicinare ancora di più il sindacato alle persone, ridurre i tempi di accesso ai servizi e favorire una comunicazione più puntuale e continua”.

Attualmente è disponibile sulla piattaforma Google Play e presto su AppStore.

Per scaricare l’app è necessario raggiungere questo link: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.cgilsicilia.flcpalermo

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