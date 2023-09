Palermo 20 ottobre 2023 – La situazione della sanità pubblica continua a precipitare, i costi salgono, per un’ecografia ci vogliono almeno 7 mesi malgrado il piano di abbattimento delle liste d’attesa, nel territorio i servizi ospedalieri continuano ad arretrare.

Un autunno che si annuncia difficile, con una accelerazione in negativo di tutti i guasti del sistema sanitario. Il Forum Sanità Pubblica Palermo, che riunisce ormai più di 50 associazioni e movimenti e diversi sindaci e assessori di comuni del palermitano, per questi motivi ha messo in campo alcune iniziative che culmineranno con una manifestazione a carattere provinciale che si terrà il 27 ottobre, con un corteo alle ore 16 che arriverà sotto la presidenza della Regione, per consegnare al presidente Renato Schifani una piattaforma rivendicativa, che tra i punti comprende il diritto all’aborto e l’attenzione a tutte le forme di dipendenza e al disagio mentale.

Nel frattempo saranno attivate azioni e sit-in nei quartieri, nei mercatini, nei posti di lavoro e attraverso gli ambulatori popolari dello Zen, di Sant’Erasmo e di Borgo Vecchio, per propagandare il programma delle iniziative e invitare la gente a partecipare.

Nei comuni del palermitano, invitati tutti quanti a mobilitarsi per il 27 ottobre, si organizzeranno nel frattempo assemblee consiliari sui problemi della sanità, con l’approvazione di ordini del giorno, con la partecipazione degli esperti di sanità del Forum, tra cui medici, dirigenti, sindacalisti della Cgil, operatori, volontari, consiglieri comunali. Del Forum fanno parte anche gli studenti della prima istituzione scolastica di Palermo che ha aderito, il collettivo del Regina Margherita, che lavorano per l’apertura di sportelli d’ascolto sul disagio psichico e fisico nell’auletta autogestita del liceo.

Sono alcune delle decisioni prese ieri alla riunione operativa che si è svolta presso la Casa della Cooperazione, per stabilire il programma delle iniziative e degli appuntamenti di piazza, che tenderanno da subito a coinvolgere e responsabilizzare la cittadinanza sui propri diritti in vista del 27 ottobre.

Nei prossimi giorni sarà avviata una mobilitazione presso i Cup cittadini, per diffondere tra gli utenti in fila agli sportelli per le prenotazioni un modulo con cui sarà possibile chiedere alle aziende ospedaliere di usufruire delle prestazioni sanitarie nei tempi indicati dalla richiesta medica. Si tratta di un modulo prestampato da inviare ai direttori generali delle Asp nel caso in cui i tempi assegnati dai Cup non rispettino le priorità previste dal medico di medicina generale. “In caso di mancata risposta spiegano gli esponenti del Forum – i cittadini eseguiranno la prestazione in regime privatistico e invieranno la fattura all’Asp per il rimborso, in assenza del quale il Forum provvederà a fare valere i propri diritti in sede legale, con il supporto degli avvocati delle organizzazioni aderenti”. Tra le idee anche quella di attivare sul tema una class action.

Tra le decisioni prese dal Forum, il sostegno al disegno di legge presentato all’Ars dalla Rete regionale diffusa per le dipendenze patologiche in Sicilia, che fa parte del Forum, e alla manifestazione del 28 settembre di Non Una di Meno, altra sigla del Forum, per la giornata dell’aborto libero e sicuro.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.