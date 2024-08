Dieci eventi di musica, danza e spettacolo a Tremestieri Etneo (CT) nell’ambito dell’Estate Tremestierese, la rassegna di eventi a ingresso gratuito che dal 29 agosto al 6 ottobre 2024 animerà il centro cittadino coinvolgendo le location più suggestive della città.

La kermesse, organizzata da DalVivo Produzioni, partirà ufficialmente con il concerto dei Matia Bazar in Sicilia con l’Official Live Tour, in programma giovedì 29 agosto a partire dalle ore 21.30 in Corso Sicilia.

La band negli ultimi anni ha recuperato gli antichi splendori grazie all’attuale formazione che vede in scena uno dei suoi storici componenti e attuale leader Fabio Perversi, affiancato da straordinari musicisti quali Gino Zandonà (chitarre), Silvio Melloni (basso), Piercarlo “Lallo” Tanzi (batteria e percussioni) e dalla talentuosa Silvia Dragonieri in arte “Luna”, continuando ad ammaliare il pubblico di tutta Italia con il nuovo progetto artistico e l’Official Tour.

Tra il 2023 e il 2024 si contano oltre 100 esibizioni live in Italia e all’estero. Il 28 giugno 2024 esce “Maliboo” (etichetta Just Entartainment), il nuovo singolo di Ale Zuber nel quale partecipano insieme a Joka Diablo. Attualmente, oltre agli impegni live, i Matia Bazar sono in studio per la registrazione di nuovi brani inediti.

Sul palco di Tremestieri Etneo porteranno tutti i brani più celebri, da Vacanze Romane a Ti penso passando per Solo tu, Stasera che sera, Per un’ora d’amore, C’è tutto un mondo intorno, Dedicato a te: sarà l’occasione per compiere insieme ai fan un coinvolgente e straordinario viaggio nel loro mondo musicale.

Una kermesse importante per il comune di Tremestieri Etneo, oggi guidato dal Commissario Straordinario Loredana Torella dopo il terremoto giudiziario che ha coinvolto il sindaco e alcuni dipendenti comunali. “Questa rassegna è particolarmente significativa per la città – spiega Loredana Torella -. Il finanziamento, ottenuto dalla precedente amministrazione, permette di offrire a Tremestieri Etneo un evento con grandi nomi che assicurerà ai cittadini momenti di musica e siamo sicuri porterà un importante indotto alla cittadina. Da dieci anni qui non si organizzavano manifestazioni di questa portata e siamo felici di poter presentare e proporre un cartellone di qualità che coinvolgerà anche molti artisti locali oltre ai grandi nomi della musica come nel caso dei Matia Bazar”.

Il programma dell’Estate Tremestierese proseguirà con una serie di appuntamenti così cadenzati: il 7 settembre sarà la volta di Pensiero Band (cover band dei Pooh), in concerto a Piano Tremestieri; il 14 settembre in Corso Sicilia ci sarà il gruppo Colpa del Blasco, Tribute Band di Vasco Rossi, mentre il 15 settembre, sempre in Corso Sicilia, via all’evento Sanremo è sempre Sanremo, una serata musicale che renderà omaggio ai brani più iconici della manifestazione canora più importante d’Italia.

Il 21 settembre spazio alla Notte della danza in programma all’Anfiteatro comunale, una manifestazione improntata sul coinvolgimento di tutte le realtà della danza del territorio di Tremestieri con la supervisione e l’interazione di tre importanti personaggi della danza nazionale quali Garrison Rochelle, Valentina Spampinato e Maura Paparo.

Il giorno dopo, il 22 settembre sul palco dell’Anfiteatro comunale andrà in scena Romeo&Giuletta Il musical.

Il 28 settembre in Corso Sicilia riflettori puntati sulla band Camurria con un repertorio improntato sulla più bella musica italiana.

Si proseguirà il 29 settembre con Sinfonia Mediterranea per una serata che racconterà l’anima della tradizione popolare siciliana, napoletana e spagnola. La kermesse si concluderà il 5 e 6 ottobre con la rassegna che coinvolgerà le più interessanti realtà musicali di Tremestieri Etneo nel progetto La musica nel cuore a Villa Immacolata.





Luogo: Tremestieri Etneo, Corso Sicilia, TREMESTIERI ETNEO, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.