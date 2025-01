Sono state avviate stamattina – a cura dell’associazione di volontariato “ARX Vergine Maria” e con il supporto di Rap – una serie di attività di pulizia straordinaria e decoro urbano nel quartiere di Vergine Maria.

L’iniziativa, denominata “Mantieni pulita la tua borgata”, è stata avviata in collaborazione con l’Assessorato comunale all’Ambiente e con Rap e nello specifico prevede la pulizia con annesso diserbo e spazzamento di una quindicina di vie nonché il monitoraggio dell’area coinvolta dall’iniziativa per almeno tre mesi. Tre squadre di volontari contemporaneamente, almeno due volte a settimana, lavoreranno su più strade.

Coinvolte, nel dettaglio, via Vergine Maria, via della Gomena, limite Cimitero Acattolico, via Bordonaro, piazza Bordonaro, via Morici, cortile Casuzze, cortile Zia Maria, fondo Marino, piazza Vergine Maria, via del Timone, cortile Lo Cicero, via Nostra Donna del Rotolo; da piazza Vergine Maria a lungomare Cristoforo Colombo fino al civico 991.



La Rap, che ha ricevuto il calendario settimanale delle attività, supporterà i volontari anche con il ritiro dei sacchi al termine degli interventi.

A spiegare il progetto il presidente dell’Associazione ARX, Rocco D’Aiello: “L’iniziativa – dice – nasce per riqualificare una borgata che oggi è anche frequentata da turisti. L’idea è che questi luoghi, dove il mare è protagonista, accolgano cittadini e visitatori per contribuire a creare un senso di comunità e siano sempre più puliti e accoglienti. Ringraziamo l’amministrazione comunale, l’Assessore al ramo e la Rap che ci stanno supportando ed hanno voluto stilare un patto con noi per attenzionare il quartiere”.



Parla di iniziativa lodevole il presidente della Rap Giuseppe Todaro, che aggiunge: “La collaborazione tra enti e cittadini è indispensabile per uscire definitivamente da anni di emergenze. A partire dai gesti più semplici, come quello di rispettare a casa turni e modalità di conferimento della raccolta differenziata, fino a questi esempi virtuosi di attaccamento al bene comune, ogni gesto diventa fondamentale per far risalire Palermo dalle parti basse delle classifiche della vivibilità. Tutti abbiamo un ruolo in questo senso. E solo quando ce ne renderemo conto potremo migliorare le performance legate al rispetto dell’ambiente. Noi come azienda supporteremo tutte le iniziative che vanno in questa direzione, perché riteniamo che solo attraverso una collaborazione attiva con il territorio si può contribuire al mantenimento della pulizia di luoghi che spesso, a poche ore dagli interventi, vengono sfregiati dall’inciviltà e dall’abbandono di rifiuti di ogni genere, che potrebbero essere conferiti gratuitamente presso i Centri comunali di raccolta”.



“È una sperimentazione che abbiamo voluto sostenere – aggiunge l’assessore all’ambiente Pietro Alongi – perché questo è un grande segnale di civiltà, di collaborazione e di comunità. I cittadini, assieme al Comune e a Rap lavorano affinché la nostra Palermo sia sempre più pulita”.



Le attività di pulizia e di diserbo continueranno anche domani 9 gennaio, poi il prossimo appuntamento, sempre nel quartiere di Vergine Maria, è previsto per il 13 gennaio, mentre le date successive sono 16, 20, 23, 27 e 30 gennaio. Nel mese di febbraio, invece, i volontari si riuniranno il 3, 6, 10, 13, 18, 24 e 27. La sperimentazione si concluderà a marzo con altri sette appuntamenti a partire dal 4 e comunque fino al 24 marzo.



Durante le attività di pulizia di questa mattina erano presenti anche il Consigliere Comunale Leopoldo Piampiano e il consigliere di circoscrizione Salvatore D’Asta.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.