Alba Meloni – Stella nelle mie stanze: la presentazione del documentario di Nadia Pizzuti martedì 23 aprile 2024 alle 18.30 all’Istituto Gramsci Cantieri Culturali alla Zisa – via Gili 4 Palermo.



Le donne sono state protagoniste della Resistenza, partecipando con modalità proprie e adoperandosi nelle più svariate e rischiose attività, di cui l’aspetto militare è stato solo una piccola parte. Anche per questo nel dopoguerra sono state dimenticate ma a partire dagli anni ’70 grazie al femminismo e all’impegno delle storiche molte figure di donne Resistenti sono venute alla ribalta. È stata messa in rilievo e riconsiderata nel giusto valore la loro “differente”, libera scelta di partecipazione: diversamente dagli uomini, infatti, non erano costrette all’alternativa tra reclutamento militare obbligatorio nella Repubblica di Salò o salire in montagna.



Stella nelle mie stanze è un intenso documentario su una coraggiosa partigiana romana portata fuori dall’oblio grazie a questo lavoro.

Maria Letizia Colajanni e Daniela Dioguardi ne discutono con la regista.



Luogo: Istituto Gramsci, via paolo gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 23/04/2024

Data Fine: 23/04/2024

Ora: 18:30

Artista: Nadia Pizzuti

Prezzo: 0.00

