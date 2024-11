Piantumazione di alberi per sensibilizzare i cittadini ad uno sviluppo sostenibile degli spazi urbani: appuntamento domenica 17 novembre alle 10 in via Quintino Cataudella. La deputata regionale Marano: “Consapevolezza e coscienza sociale armi potentissime contro il cambiamento climatico”.

“Radici forti contro il cambiamento climatico: non c’era slogan migliore per lanciare un’iniziativa che si ripete con grande successo ogni anno e a cui tengo molto. #AlberiPerIlFuturo, una campagna di educazione ambientale promossa dal Movimento Cinquestelle e dedicata ai nostri amici alberi, torna a Catania domenica 17 novembre”.

A dirlo è Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars. L’appuntamento è domenica 17 novembre, a partire dalle ore 10, in via Quintino Cataudella (zona San Nullo).

“L’obiettivo è ambizioso – sottolinea la parlamentare regionale – perché sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente attraverso la piantumazione di nuovi alberi fa sì che consapevolezza e coscienza sociale si trasformino in armi potentissime contro il cambiamento climatico”.

Oltre al referente territoriale Catania Est, Ignazio Musumeci, all’evento sarà presente anche il consigliere della 4° municipalità del capoluogo etneo, Giuseppe Ragusa: “#AlberiPerIlFuturo – spiega – cade negli stessi giorni in cui a Baku in Azerbaigian si svolge la Cop29, il vertice sul clima da cui aspettiamo proposte e risposte concrete per contrastare il riscaldamento globale e ridurre le emissioni di gas serra. In attesa che i leader internazionali a livello mondiale mettano nero su bianco un impegno serio e fattivo in tal senso, nel nostro piccolo noi cittadini siamo chiamati a dare il nostro contributo, a fare la nostra parte”.

“Desidero ringraziare il corpo forestale della Regione Siciliana – conclude Marano – per averci donato gli alberi che piantumeremo domenica. Invito tutti i cittadini che hanno a cuore lo sviluppo sostenibile dei nostri spazi urbani ad unirsi a noi, a partecipare a questo momento importantissimo di aggregazione ma soprattutto a sposarne filosofia e finalità. Su www.alberiperilfuturo.it è disponibile un vademecum con tutte le informazioni utili sulle autorizzazioni che sono necessarie per promuovere iniziative di piantumazione di alberi in luoghi privati o pubblici”.





