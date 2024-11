Tra ascolto e dialogo,

tra tradizione ed innovazione

Il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta ha il suo nuovo direttore artistico, Aldo Rapè, autore ed attore, già direttore artistico del Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta nella stagione 2018/2019.

“Dopo anni di collaborazione” dichiara la famiglia Mandalà, gestore e proprietaria dello storico teatro “abbiamo ritenuto opportuno designare un direttore per cominciare una nuova fase di progettazione culturale cittadina. Una collaborazione nell’ottica di una programmazione organica di tutte le attività della struttura affidandosi ad un esperto riconosciuto in campo locale e nazionale. Promuovendo altresì la scuola di teatro e in un futuro, non molto lontano, l’idea di un centro di produzione e residenza artistica al centro della Sicilia. Un teatro e una città che devono cominciare a guardare ben oltre il proprio territorio”

“LA PACE di Aristofane, in collaborazione con il Rotary di Caltanissetta, è stato il primo atto della nostra direzione e per noi una evoluzione naturale, visto che da anni il prestigioso teatro ospita la nostra scuola di teatro, CanPer Cantieri Permanenti, e le nostre produzioni. Una direzione, inclusiva e non esclusiva, che tenderà ad un’attività di coordinamento tra le tante proposte e che vuole integrarsi con le altre stagioni ed eventi già presenti da anni, come ad esempio la stagione di prosa nazionale con la direzione di Antonello Capodici. Da parte nostra, sempre con uno sguardo al contemporaneo cercando di aprire il teatro alla città accogliendo proposte e idee dei numerosi talenti nisseni. Un luogo di ascolto e dialogo, al centro della città e della Sicilia”. Queste le parole del direttore Aldo Rapè, dopo l’annuncio pubblico del 27 ottobre nel saluto finale dopo l’evento LA PACE.

INFO

FB Prima Quinta www.primaquinta.com

Mail primaquinta.produzioni@gmail.com

Luogo: Teatro Rosso di San Secondo, Via Giacomo Matteotti, 10, CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

