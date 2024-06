La cantautrice Alice Alagna e il duo Alice & Antonio sono finalisti de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL. L’evento, che si terrà il 10 luglio a Roma, presso Parco Appio, è indetto dall’associazione culturale IVISIONATICI e realizzato con la media partnership di Rai Radio Live Napoli, il patrocinio del Nuovo IMAIE e la collaborazione di Radio City4You.

Giovani musicisti palermitani, Alice, con la sua voce, e Antonio, con la sua chitarra, si muovono fra le sonorità del pop e del cantautorato italiano per raccontare storie. Nel 2022 Alice, con la sua chitarra e il brano inedito “Squarci D’Una Vita D’Altri”, ha vinto il contest “Le Grattugie”, organizzato per l’evento “Notte di Zucchero” e nel 2023 insieme hanno vinto la quarta edizione del laboratorio musicale “Ciao Mamma Oggi Suono al Mercato”.

Alice Alagna è una cantautrice siciliana di 21 anni. Scrive i suoi inediti in italiano e inglese, accompagnandosi con il pianoforte e produce da sola le sue composizioni. Ama il genere pop – soul ed è particolarmente attratta dalla musica orientale e dalle sonorità indiane. Alice è anche un’attrice. Ama la recitazione e, in ogni personaggio che interpreta, ritrova parti di sé da approfondire e vivere più intensamente. Ha partecipato alla ventitreesima edizione del talent show musicale Amici di Maria De Filippi.

La finale avrà inizio alle ore 19:00 con un blu carpet all’interno della location, durante il quale sfileranno artisti e ospiti, che verranno intervistati dai media partner presenti. Saranno presenti nell’area carpet anche due importanti realtà attive nella salvaguardia dell’ambiente: il WWF Roma e Area Metropolitana, che promuoverà le sue mission riguardo la salvaguardia dell’ambiente e le specie a rischio, e Marevivo, che sensibilizzerà riguardo tematiche come lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione e promozione delle aree marine protette.

Inoltre, That’s Radio, media partner del contest, intervisterà gli artisti finalisti e ospiti.

A partire dalle 19:30, invece, l’organizzazione ospiterà un evento unplugged presentato e organizzato dalla cantautrice Sara Jones.

I 20 finalisti si esibiranno, a partire dalle ore 21:00, sul main stage di Parco Appio.

Gli artisti verranno valutati da una giuria di qualità presieduta da Federica Abbate. Ad affiancare l’autrice e cantautrice in giuria ci saranno: la giornalista Beatrice Tominic, la speaker Myriam Fecchi e la casting manager Paola Favale.

A presentare l’evento sarà Riccardo Zianna e, durante la finale, si esibirà come special guest la cantautrice Veronica Di Nocera. Opening act dell’evento saranno Ruggero Ricci e la cantautrice Isotta.

Tutti gli artisti in gara avranno la possibilità di realizzare un brano inedito da registrare in studio, grazie alla collaborazione con le 20 etichette discografiche, partner del festival. Inoltre, i vincitori di ogni categoria avranno la possibilità di aggiudicarsi: videoclip, masterclass formative, un mese di ufficio stampa, live in altri festival, borse di studio, un tour radiofonico e tanti altri premi.

Luogo: PALERMO, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.