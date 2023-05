Un’agenda ricca di musica quella del giovane maestro siciliano Domenico Famà.

Direttore d’orchestra apprezzato per la sua ricca arte interpretativa che combina un severo rigore e la

massima espressività, Domenico è uno dei musicisti pluripremiati e poliedrici più interessanti della sua

generazione, con alle spalle una lunga carriera concertistica, collaborazioni con le più importanti realtà

musicali italiane e già rappresentato da diverse etichette discografiche internazionali (Brilliant Classics, Da

Vinci Classics, Hal Leonard). Direttore musicale dell’Orchestra da camera Orfeo – di cui è fondatore – nelle

prossime settimane sarà il protagonista di una serie speciale di eventi musicali. In programma il Concerto n.

1 per pianoforte e orchestra op. 15 di Beethoven, la Suite per flauto e orchestra n. 2 di Bach, le Bachianas

Brasileiras n. 5 di Villa Lobos e Le Quattro Stagioni di Vivaldi.

Si inizierà il 19 maggio alle 18.00 con un concerto organizzato presso l’Auditorium Raffaele Gervasio di

Matera, poi il 31 Maggio alle 18.00 presso il Conservatorio di Matera, l’1 Giugno alle 20.00 presso la

Basilica Cattedrale di Gravina in Puglia (Bari) e culminerà con il concerto per la Festa delle Repubblica

venerdì 2 giugno alle 20.00 presso la Prefettura di Matera, sempre alla guida del Orchestra Sinfonica del

Conservatorio di Matera.

Un anticipo d’estate caldissimo che continuerà con una ricca serie di concerti alla guida dell’Orchestra da

camera Orfeo. Tra questi un galà lirico straordinario giorno 9 luglio a Palazzolo Acreide (Siracusa) e, sempre

nello stesso borgo siciliano, un concerto sinfonico il 3 settembre dedicato al repertorio del primo e secondo

Novecento europeo, protagonista del suo prossimo progetto discografico per Brilliant Classics, che verrà

prodotto entro il 2023.

Nel 2024 un secondo nuovissimo lavoro discografico italiano e mediterraneo,

dedicato a Rota, Respighi, Gervasio e Paladino, con diverse prime assolute. È in corso infine una serie di

collaborazioni lirico/sinfoniche con diversi teatri e fondazioni siciliane che si svilupperanno a partire

dall’estate 2023, i cui dettagli si conosceranno nelle prossime settimane.

www.domenicogiovannifama.com

https://www.operabase.com/artists/domenico-fama

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.