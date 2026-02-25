Tre giornate dedicate alla cultura, all’arte e alla poesia.

A Palermo, a partire da ieri, 24 febbraio, è in corso la collettiva dal titolo “Emozioni sospese”: in mostra, le opere di talenti contemporanei che, con la loro sensibilità creativa, offriranno al pubblico tanti spunti di riflessione.

L’esposizione, che vede alla direzione artistica Aurelia Canè – altresì responsabile della creazione grafica digitale – annovera quali protagonisti gli artisti del Gruppo Colorato e si svolge negli spazi dell’Auditorium di San Mattia ai Crociferi, in via Torremuzza alla Kalsa.

L’evento si terrà fino al 26 febbraio.





All’inaugurazione hanno partecipato la professoressa Fulvia Reyes e Mauri Lucchese, rispettivamente presidente onorario e presidente del Gruppo Colorato.

Nello specifico, a Mauri Lucchese sono state affidate la presentazione e la critica delle opere.

Ospiti dell’evento, patrocinato dal Comune di Palermo, lo psicologo e psicoterapeuta Gianni Ferraro e l’attore Gioacchino Sinagra.

La Historical Dance Academy ha aperto le danze in occasione dell’avvio della collettiva, che sarà visitabile, con ingresso gratuito, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30.





GLI ARTISTI PARTECIPANTI

In mostra, le opere di Alessandra Anselmi, Florinda Alagna Tomaselli, Adriana Bonanno, Ernesto Butticè, Antonio Biondo, Aurelia Canè, Bianca Patricia Cugurullo, Maria Pia Costanza, Serena Contino, Giovanni Frattini, Carmen Frisina, Cecilia Grutta, Mario Giambanco, Josè Lo Biondo, Barbara Lo Fermo, Sara Leone, Gabriele Mastropaolo, Cinzia Mazzarella, Giusy Montante, Rossella Marino, Salvatore Modica, Valeria Muzio, Vincent Mancino, Rosa Maniscalco, Salvatore Neve, Faust Nowhere, Daniela Orlando, Marco Previti, Ignazio Pensovecchio, Fabio Riotta, Francesca Rubino, Marcella Rubino, Irene Riccobono, Fulvia Reyes, Renato Sideli, Rossella Spinuzza, Marco Troia, Roberto Valore e Miroslawa Ziarczynska.





POETI E SCRITTORI

La manifestazione sarà impreziosita dalla presenza di importanti esponenti del mondo della cultura.

Oltre agli artisti, infatti, vi prenderanno parte poeti e scrittori quali Serena Contino, Maria Pia Costanza, Mario Giambanco, Cecilia Grutta, Barbara Lo Fermo, Licia Mancino, Vincent Mancino, Maria Orlando, Mariolino Papalia, Giuseppe Riccobono, Antonino Schiera, Ketty Tamburello, VAgans e Anita Vitrano.

Nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio, sono in programma il recital di poesie e la presentazione di libri alle 16:30.

Intervento musicale a cura di Maurizio D’Amico.

Luogo: Auditorium San Mattia ai Crociferi , via Torremuzza , PALERMO, PALERMO, SICILIA

