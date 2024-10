Apprendiamo dalle testate giornalistiche locali delle dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione della società Amam, avvenute – secondo quanto si legge – dell’opportunità di non alimentare ulteriori sterili polemiche sull’argomento. Un caso più unico che raro: un’amministrazione risponde alle sterili polemiche dimettendosi e non risolvendo i problemi che vi sono al suo interno. Ci aspettavamo ben altra risposta e non un mero “scarica barile” sulla cittadinanza. Auspichiamo adesso in una accurata scelta dei nuovi componenti del CDA, facendosi chiarezza su quanto accaduto in questi mesi, così come richiesto principalmente dal nostro gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale.

Avv. Andrea Fiore (Coordinatore di Gioventù Nazionale della Città Metropolitana di Messina)





