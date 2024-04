Importante percorso formativo con Carlo Maria Ricci, Ambassador dell’ALMA, la scuola internazionale di cucina fondata da Gualtiero Marchesi, per gli alunni dell’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice. Si tratta di due distinti momenti avviati dalla scuola e dedicati agli studenti del Liceo con curvatura sulla Comunicazione e la Cultura Enogastronomica – dall’8 al 20 aprile. Un LabSchool, Laboratorio Enogastronomico Tematico che punta la sua attenzione sulla qualità e l’eccellenza delle cucine regionali italiane e sui prodotti DOP e IGP. Oggi la giornata è stata dedicata alle farine e ai pani regionali; seguiranno le giornate dedicate alle paste, ai salumi, ai formaggi, gli olii e aceti etc… Nell’ambito dell’offerta formativa dunque, è stata avviata una formazione in full immersion di due settimane sulle cucine regionali e i prodotti del Made in Italy a denominazione protetta per gli studenti iscritti ai corsi della curvatura enogastronomica del Liceo economico sociale dell’Istituto di cui è Dirigente Scolastica Pina Mandina. Lo chef Carlo-Maria Ricci, impegnato a promuovere la cucina italiana, diffondendo e valorizzando la cultura e le eccellenze enogastronomiche del nostro paese, rappresenta per gli alunni del ‘Florio’ una grande opportunità di insegnamento nell’ottica del rispetto per il prodotto e della semplificazione del gusto in cucina.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.