Nell’aula magna dell’Istituto Branchina di Adrano, i rappresentanti d’istituto hanno richiesto e guidato un’assemblea che si è trasformata in una straordinaria testimonianza di libertà, partecipazione e spirito democratico. Insieme al team antibullismo e alla professoressa Maria Grazia Buscemi, gli studenti hanno coinvolto tutte le classi in attività intense e significative, capaci di emozionare e far riflettere.



Durante la mattinata sono emersi talenti, emozioni e lacrime, ma soprattutto la gioia condivisa di lavorare insieme per costruire un futuro migliore. Il messaggio lanciato dagli studenti è stato chiaro e potente: no al bullismo, no alla violenza. La gentilezza — troppo spesso confusa con debolezza — è stata riconosciuta come l’arma più forte contro ogni forma di prepotenza.





Un plauso speciale va agli studenti del team antibullismo e ai docenti che, con professionalità e sensibilità, hanno accompagnato i propri discenti in questo percorso. Tra le numerose attività proposte, particolarmente toccante è stato il gioco dei complimenti, durante il quale ogni partecipante ha rivolto parole gentili a una persona scelta liberamente. Ne è scaturita una vera e propria “pioggia di parole buone”: un esercizio di gentilezza, di ascolto e di costruzione di ponti, fondati sul desiderio — profondamente umano — di amare ed essere amati.





Un sentito ringraziamento è stato rivolto dalla comunità scolastica alla dirigente scolastica, prof.ssa Lucia Lomonico, la cui presenza, fortemente voluta dagli studenti, ha aggiunto valore all’iniziativa. Il suo intervento, ricco di apprezzamento ed incoraggiamento, ha confermato l’importanza di un cammino educativo condiviso, capace di mettere al centro le persone e la loro crescita.



L’Istituto Branchina di Adrano si conferma così una comunità viva, attenta e capace di educare al rispetto, alla bellezza delle relazioni e alla responsabilità verso gli altri.

