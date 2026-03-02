L’Accademia Siculo-Normanna di Monreale ha conferito il diploma “honoris causa” allo scrittore francese Gilles Del Pappas (nella foto).

Nato nel 1949 a Racati, antico quartiere popolare di Marsiglia, da giovane si interessa all’immagine, alla fotografia, alla pittura e anche al cinema per approdare quindi alla scrittura, divenendo uno degli autori più rappresentativi del noir mediterraneo. Costantemente interessato a culture diverse e alla ricerca di nuovi incontri, Del Pappas ha girato il mondo, visitando tra l’altro l’America del Sud, il Maghreb, l’Africa, l’India e l’Afghanistan.



Il successo della sua produzione letteraria è legato principalmente alla celebre serie noir che ha come protagonista Constantin “il greco”, iniziata nel 1995 e composta da oltre 24 romanzi, l’ultimo dei quali (“La momie palermitaine”, la mummia palermitana) è ambientato fra Palermo e Corleone.

«Abbiamo voluto assegnare questo riconoscimento a Gilles Del Pappas – afferma Chiara Giacopelli, presidente dell’Accademia Siculo-Normanna – per dare risalto al valore della sua opera letteraria, ma anche perché lo apprezziamo, come ha ben detto il professore Antonello Velez, per la sua capacità di essere uno di quegli uomini che costruiscono ponti fra le culture, le arti e le generazioni, dedicando la sua intera vita a creare, condividere, illuminare».

Luogo: Monreale

