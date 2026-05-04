Dopo il successo a Casa Sanremo Writers 2026, il nuovo romanzo di Giusi Russo, Come un taglio nel vetro, sarà ora presentato per la prima volta a Palermo, domenica 10 maggio alle ore 17.30 presso lo Stand Florio, in via Messina Marine 40.

A dialogare con l’autrice pluripremiata- recentemente insignita del Premio Letterario Giornalistico Piersanti Mattarella per il suo secondo romanzo Di notte, solo di notte, e già vincitrice del Premio Nadia Toffa 2022- saranno la giornalista Federica Raccuglia e la scrittrice Gerita Tiranno.

L’incontro sarà inoltre arricchito da momenti musicali a cura del fisarmonicista Roberto Gervasi. A seguire brindisi augurale.





Edito da Narrazioni Clandestine- Gruppo Santelli, Come un taglio nel vetro si presenta come una storia di formazione e memoria, struggente e allo stesso tempo luminosa, che attraversa gli anni Settanta in una Sicilia periferica, marginale. In questo mondo duro e contraddittorio, crescere significa fare i conti con il dolore, con l’amore, con l’identità e con la difficoltà di diventare sé stessi, in un’intima battaglia quotidiana.

Con una scrittura intensa e profondamente emotiva, l’autrice costruisce un racconto che intreccia infanzia, adolescenza e maturità, trasformando la storia di Anna e Lucia in una riflessione universale sulla memoria, sulla colpa, sull’amicizia e sulla possibilità di salvarsi attraverso l’arte, l’affetto e la consapevolezza.

Il romanzo. Nella degradata periferia di Borgo Venturi, tra una cava che ogni giorno esplode e case che resistono al tremore e al frastuono, si incontrano a un tratto le esistenze di due bambine, Anna e Lucia. Anime segnate da un passato di perdite e di abbandoni. Mondi lontani che un destino di sorellanza unirà fino all’età adulta. Anna, fragile e geniale, coltiva la musica come unica via di salvezza.





Lucia porta dentro di sé il senso di colpa per la morte della sorella gemella. Tra recupero memoriale e sguardo proteso su un presente di povertà e degrado, si dipana la storia di un’amicizia simbiotica; il recupero – tardivo quanto straziante – di un legame potente, ma irrimediabilmente graffiato dal senso di colpa. Un romanzo di formazione e memoria, struggente e luminoso, che attraversa gli anni ’70 in una Sicilia periferica, selvaggia e mitica, dove l’amore si fa ferita e l’essere sé stessi è un intimo campo di battaglia.

L’autrice. Giusi Russo, nata in Sicilia nel 1962, insegna italiano e latino in un liceo scientifico di Palermo, città in cui vive. Con il suo romanzo d’esordio Chilometro 9 vince il Premio Internazionale Mario Luzi; successivamente pubblica Di notte, solo di notte, proclamato vincitore al Premio Nadia Toffa 2022 e al Premio letterario-giornalistico Piersanti Mattarella 2025. Come un taglio nel vetro è stato selezionato al Premio Internazionale Città di Como 2025, sezione Inediti. L’opera è stata inoltre selezionata al Premio Città di Como 2025, sezione inediti e da Casa Sanremo Writers 2026.

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