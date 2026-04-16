“Prendiamo atto dell’approvazione, da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’emendamento relativo all’impiego dei lavoratori ex Almaviva nel nuovo servizio 116/117 per le cure non urgenti ed apprezzano che il voto sia stato unanime, sia maggioranza che opposizione stanno remando nella stessa direzione. Un risultato che arriva dopo anni di mobilitazioni, vertenze e sacrifici pagati sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori, e che rappresenta solo un primo passo: non è più tempo di annunci o dichiarazioni di principio, ma di atti concreti e immediatamente esigibili”. Lo dichiarano le segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, UilFpc Sicilia e Ugl telecomunicazioni. “L’emendamento sancisce un principio che le organizzazioni sindacali rivendicano da tempo: priorità assoluta a personale già formato, con competenze certificate e un’esperienza consolidata nel settore dei contact center. Una scelta obbligata, non opzionale, che deve tradursi senza ulteriori ritardi in occupazione reale”. E aggiungono “Non saranno tollerate lungaggini burocratiche, ambiguità interpretative o tentativi di aggirare lo spirito della norma. La politica e l’amministrazione regionale si assumano fino in fondo la responsabilità di garantire tempi certi, trasparenza totale e applicazione rigorosa di quanto approvato. Dopo anni di precarietà e promesse disattese, le lavoratrici e i lavoratori ex Almaviva hanno diritto a risposte immediate e a una prospettiva stabile. Qualsiasi ritardo o passo indietro sarà considerato inaccettabile e troverà una risposta ferma e determinata da parte delle organizzazioni sindacali”.

I sindacati annunciano sin da ora una vigilanza stringente su tutte le fasi attuative e non escludono iniziative di mobilitazione qualora gli impegni assunti non vengano rispettati integralmente. “Parallelamente, è indispensabile accelerare con decisione i processi di digitalizzazione e dematerializzazione: non come slogan, ma come strumenti concreti per ampliare il perimetro occupazionale e garantire il pieno assorbimento del bacino dei lavoratori coinvolti. Il tempo delle attese è finito. Ora servono risultati”.

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