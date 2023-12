Palermo. “A rischio il futuro di 37 dipendenti dell’officina dell’Amat di Palermo. L’Azienda, infatti, ha bandito la scorsa settimana sei nuovi concorsi per un totale di 44 posti per meccanici, elettrauti, carrozzieri e apprendisti senza però prevedere una premialità per questi lavoratori specializzati, che da due anni svolgono un servizio fondamentale per la cittadinanza. In questi bandi non è previsto, infatti, un percorso riservato per i somministrati e nemmeno un punteggio per l’esperienza maturata con l’aggravante che la metà dei posti è riservata ai soli apprendisti under 29, senza esperienza alcuna. Inoltre non è prevista l’assunzione di gommisti, figura fondamentale per l’Azienda. Ci chiediamo il perché”. Lo affermano Katia di Cristina, commissario della UilTrasporti Sicilia, e Danilo Borrelli, segretario della UilTemp Sicilia, che aggiungono: “Questo sindacato da sempre favorevole all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro non può però rimanere in silenzio davanti all’esclusione di questi dipendenti specializzati che già da aprile prossimo potrebbero ritrovarsi in mezzo alla strada. Ricordiamo, inoltre, che la stessa Azienda già due anni fa aveva ritirato il bando per gli autisti proprio per avere inserito un limite di età. Il Tar già all’epoca aveva evidenziato l’irregolarità e l’Amat aveva in autotutela modificato il testo. Vorremmo evitare che si ripetano gli stessi errori”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.