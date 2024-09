Grande partecipazione di pubblico al primo grande evento “Eco Market” che si è svolto a Noto dall’11 al 15 Settembre. L’evento, organizzato da Olga Scaglione fondatrice dell’associazione “Ti ci voglio portare”, ha avuto come tema il Green Trend. Centinaia di persone hanno visitato gli stand o meglio, “le casette” dedicate al verde, come ama definirle l’ideatrice stessa, che occupavano Piazza Trigona. Passanti, curiosi, turisti ed amanti dell’arte del riciclo e del riuso. Rivalorizzare gli scarti con fantasia dando una seconda vita agli oggetti che non servono più, non è solo genio artistico ma fondamentalmente rispetto per il pianeta.

Ridurre l’inquinamento, tutelare l’ambiente e risparmiare le materie prime è il concept assoluto dell’ Eco Market di Olga Scaglione. “Voglio portare avanti, sempre più, il tema dell’ eco sostenibilità” dichiara la fondatrice – “In questo evento ho portato 12 artigiani, ma il mio progetto è quello di espanderlo e farlo diventare un Eco Market Sicily esportando così, il progetto all’estero”. Nella costante supervisione, pianificazione ed organizzazione di ogni aspetto dell’evento, Olga desidera raggruppare, in futuro, anche gli artigiani provenienti da altre regioni. “Il mio disegno è quello di accompagnare le esposizioni” – afferma “ da work shop o da master class nelle quali si spiega di cosa si stia parlando. Dal processo di produzione per i prodotti artigianali, o a quello dell’olio Evo-Bio ed ancora al vino. Si terranno anche delle cooking class e ci saranno diverse dimostrazioni e degustazioni partendo dal prodotto a chilometro zero”. L’Eco Market una strategia sostenibile per chi ama il pianeta.

Luogo: NOTO, SIRACUSA, SICILIA

