Ambiente, tutela e legalità sono stati gli argomenti centrali di un’importante conferenza a cui il SIM Carabinieri di Messina ha preso parte negli spazi dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti”, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica, professoressa Maria Magaraci.

L’evento, promosso dalla BeDa s.r.l. – azienda che ospita la sede della Segreteria di Sezione Taormina del SIM Carabinieri – è stato finalizzato a sensibilizzare le nuove generazioni sul rispetto dell’ecosistema e sulle corrette pratiche di riciclo.

All’incontro hanno preso parte attivamente gli studenti del terzo, quarto e quinto anno dell’Istituto Professionale, che hanno potuto approfondire i temi della sostenibilità attraverso diverse prospettive.



I lavori hanno preso il via con l’intervento del dottore Benedetto D’Angelo, specialista nel settore ambientale e titolare della BeDa s.r.l., che ha spiegato tecnicamente la definizione di rifiuto, guidando i ragazzi con esempi pratici, per una corretta esecuzione della raccolta differenziata.

Il contributo del SIM Carabinieri Messina ha arricchito il dibattito sotto il profilo della legalità: il segretario Dario Noce, nello specifico, ha illustrato nel dettaglio il quadro sanzionatorio e le responsabilità civili e penali previste per i reati contro l’ambiente.



Il segretario Rosario Coledi ha concluso evidenziando il costante impegno del SIM Carabinieri non solo nell’assistenza alle famiglie dell’Arma, ma anche nella promozione della cultura della legalità diffusa nel sociale.

La conferenza ha rappresentato un momento fondamentale di confronto per la formazione di cittadini consapevoli e rispettosi del patrimonio comune.

Luogo: TAORMINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.